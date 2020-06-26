AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Gökmen Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Gökmen Açıklaması

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, ilçede belediye tarafından gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarının uzamasının turizmi olumsuz yönde etkilediğini bildirdi.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, ilçede belediye tarafından gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarının uzamasının turizmi olumsuz yönde etkilediğini bildirdi.

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Gökmen, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının esnetilmesi sonrası iç turizm hareketliliğinin başladığını anımsattı.

Bu süreçte, esnafın ayakta kalmak için fedakarca çalıştığını ifade eden Gökmen, zor geçeceği bilinen bu yıl için AK Parti hükumetinin desteğinin de büyük olduğunu kaydetti.

Gökmen, "Peki Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi esnafımıza, vatandaşımıza ne kadar destek oluyor?

Bodrum maalesef çok kötü yönetiliyor. Alt yapı çalışmalarının bu kadar uzaması, kazılan yerlerde hiç çalışma yapılmaması, Bodrum'umuzu maalesef çok zor duruma sokuyor." ifadelerini kullandı.

Alt yapı çalışmalarına kesinlikle karşı olmadıklarını, hatta gönülden desteklediklerini vurgulayan Gökmen, şunları ifade etti:

"Çalışmaların bu kadar acemice ve vurdumduymaz yapılmasını kabul etmiyoruz.

Yolların hali ortada. Sokaklar kazılıp öylece bırakılıyor. Bırakın tatil yapmayı ya da para kazanmayı, toz topraktan nefes almak neredeyse imkansız. Esnafımız bu acemilikler yüzünden dükkanlarını açamıyor, yollar delik deşik. Kazılan yollar kapatılmıyor, çalışma yapılmıyor, öylece bırakılıyor.

Çok merak ediyoruz Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras bu durumdan neden rahatsız olmuyorlar? Alt yapı çalışmalarının uzaması turizmi olumsuz yönde etkiliyor. Bodrum'a hiç yakışmayan bu durumu ortadan kaldırın. Hep söylediğimiz gibi yetersiz kaldığınız, yardıma ihtiyacınız olduğu her an Bodrum için yardıma hazırız. Yeter ki esnafımız, vatandaşımız daha fazla eziyet çekmesin."

Osman Gökmen, AK Parti, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:55 Kaynak: AA

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