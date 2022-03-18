AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Gökmen, belediyeye ait araçların parçalarının kaybolduğunu iddia etti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Gökmen, belediyeye ait araçların parçalarının kaybolduğunu iddia etti

18.03.2022 20:37
AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Gökmen, belediyeye ait araçların parçalarının kaybolduğunu iddia etti

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Bodrum Belediyesi araç parkında belediyeye ait araçların parçalarının kaybolduğunu öne sürdü.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Bodrum Belediyesi araç parkında belediyeye ait araçların parçalarının kaybolduğunu öne sürdü.

Gökmen, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin hizmet verebilecek durumdaki onlarca aracının Akçaalan Mezarlığı yanındaki alana çekildiğini ifade etti.

CHP tarafından gönderildiği iddia edilen şirket aracılığı ile hizmet amaçlı 142 aracın kiralandığını savunan Gökmen, açıklamasında "Bodrum Belediyesine ait hizmet verebilecek kapasitede onlarca araç önce gözlerden uzağa çekiliyor. Sonra CHP tarafından gönderilen bir şirketten 142 araç kiralama hizmeti alınıyor ama olay burada bitmiyor. Bodrumluların paraları ile alınan ve gizlenen araçların parçaları ne hikmetse yok olmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a seslenen Gökmen, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bodrumluların parasıyla alınmış Bodrumluya hizmet yapmak için alınan araçları yatırıp milyonlarca para verip kiraladığınız 34 plakalı araçlar asıl kime hizmet ediyor? Sayın Belediye Başkanı Aras, gelecek seçimlerde adaylığını garantilemek için yönetim kurulunu CHP'lilerin oluşturduğu, CHP'li belediyelerle parasal ilişkileri ulusal basına konu olan TÜLOV'a 15 yıllık esnafın Kovid-19 sürecinde boşaltmak zorunda kaldığı mekanı ücretsiz veriyor. Bu da yetmiyor açılış kokteylini belediyemize yaptırıyor. Sözde milliyetçiyim diye mangalda kül bırakmayan her seçim CHP ile kayıkçı kavgası yapıp seçim geçince ittifakız diye CHP'nin Bodrum'da yaptığı her türlü kirli işleri adaletsizliği, hizmetsizliği görüp dut yemiş bülbül kesilenler sizin vicdanınız rahat mı? Sayın Bodrumlular CHP'li belediyemizin nasıl hizmet yapamadığını Bodrum hariç tüm Türkiye biliyor. Bu anlamda AK Parti ilçe teşkilatı olarak belediyenin bu skandallarını takip ediyoruz ve bu milletin parasını israf etmenize izin vermeyeceğiz."

YORUMLAR
500
Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 6 köy yolu ulaşıma açıldı Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 6 köy yolu ulaşıma açıldı Başkan Atabay, CHP'li kadınların eğitimine katıldı Başkan Atabay, CHP'li kadınların eğitimine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Tragger, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Gökmen, belediyeye ait araçların parçalarının kaybolduğunu iddia etti - Son Dakika


Son Dakika
20:37 Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli
20:11 A Milli Takım kadrosuna Fenerbahçelilerden tepki! Teknik Direktör Kuntz eleştiri oklarının hedefi oldu
20:05 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi
19:43 Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
19:02 İşin aslı başkaymış! Şiddet gören uzman çavuşmuş
18:59 İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda sürpriz isimler yer aldı! Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli ise kadroda yok
18:53 İstanbul Valisi yarın için uyardı: Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
18:30 Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 20:44:24. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Gökmen, belediyeye ait araçların parçalarının kaybolduğunu iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement