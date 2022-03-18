AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Gökmen, belediyeye ait araçların parçalarının kaybolduğunu iddia etti - Son Dakika

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Bodrum Belediyesi araç parkında belediyeye ait araçların parçalarının kaybolduğunu öne sürdü.

Gökmen, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin hizmet verebilecek durumdaki onlarca aracının Akçaalan Mezarlığı yanındaki alana çekildiğini ifade etti.

CHP tarafından gönderildiği iddia edilen şirket aracılığı ile hizmet amaçlı 142 aracın kiralandığını savunan Gökmen, açıklamasında "Bodrum Belediyesine ait hizmet verebilecek kapasitede onlarca araç önce gözlerden uzağa çekiliyor. Sonra CHP tarafından gönderilen bir şirketten 142 araç kiralama hizmeti alınıyor ama olay burada bitmiyor. Bodrumluların paraları ile alınan ve gizlenen araçların parçaları ne hikmetse yok olmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a seslenen Gökmen, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bodrumluların parasıyla alınmış Bodrumluya hizmet yapmak için alınan araçları yatırıp milyonlarca para verip kiraladığınız 34 plakalı araçlar asıl kime hizmet ediyor? Sayın Belediye Başkanı Aras, gelecek seçimlerde adaylığını garantilemek için yönetim kurulunu CHP'lilerin oluşturduğu, CHP'li belediyelerle parasal ilişkileri ulusal basına konu olan TÜLOV'a 15 yıllık esnafın Kovid-19 sürecinde boşaltmak zorunda kaldığı mekanı ücretsiz veriyor. Bu da yetmiyor açılış kokteylini belediyemize yaptırıyor. Sözde milliyetçiyim diye mangalda kül bırakmayan her seçim CHP ile kayıkçı kavgası yapıp seçim geçince ittifakız diye CHP'nin Bodrum'da yaptığı her türlü kirli işleri adaletsizliği, hizmetsizliği görüp dut yemiş bülbül kesilenler sizin vicdanınız rahat mı? Sayın Bodrumlular CHP'li belediyemizin nasıl hizmet yapamadığını Bodrum hariç tüm Türkiye biliyor. Bu anlamda AK Parti ilçe teşkilatı olarak belediyenin bu skandallarını takip ediyoruz ve bu milletin parasını israf etmenize izin vermeyeceğiz."