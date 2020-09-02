AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Gökmen deniz dibi temizliği yaptı - Son Dakika

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Gökmen deniz dibi temizliği yaptı

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği yaptı.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Gökmen deniz dibi temizliği yaptı, System.String[]

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği yaptı.

Gökmen, deniz kirliliğine dikkati çekmek için Küdür Koyu'nda dalış yaptı.

Yaklaşık bir saat su altında kalan Gökmen, denizden bez maske, termometre ve ütü gibi malzemelerin de olduğu 60 kiloya yakın atık çıkardı.

Dalışın ardından gazetecilere açıklama yapan Gökmen, yaklaşık 15 yıldır daldığını ve 3 yıldız balık adam olduğunu söyledi.

"Bireysel çabamla örnek olmaya çalışıyorum"

Küdür Koyu'na 20'şer dakikalık üç dalış yaptığını belirten Gökmen, "Yazın son günlerini yaşadığımız eylül ayında geleneksel hale getirdiğim deniz dibi temizliği etkinliğini Küdür Koyu'nda yaptığım dalışlarla sürdürdüm. Yaşadığımız coğrafyayı önemli kılan koylarımızın temiz kalması için bireysel çabamla örnek olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Yalıkavak Yelken Kulübü'nün önündeki alandan 60 kilogram atık çıkardığını ifade eden Gökmen, şöyle konuştu:

"Bodrum'un hemen hemen her bölgesinde yüzlerce kere dalış yaptım. Şimdiye kadar birçok ilginç malzemeyle karşılaştım. Her sezon sonu yaptığım temizlik dalışlarını bu sefer Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle kesin korunacak alan olan Küdür Yarımadası'ndaki koyda yapmak istedim. Yat sayısının çok fazla olduğu bölgede yaptığım deniz dibi temizliğinde enteresan parçalar çıktı. Çıkan malzemeler arasında içecek tenekeleri ve pet ambalajların yanında bez maske, termometre ve ütü gibi parçalar da vardı. Bunları denizcilerimizin ve denizi sevenlerin düşürdüklerine inanıyorum. Denize attıklarını düşünmek istemiyorum."

Bu arada, Gökmen'in yaptığı deniz dibi temizliği sırasında su altı kamerasınca kaydedilen görüntüler gazetecilerle paylaşıldı.

Osman Gökmen, AK Parti, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 16:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Gökmen deniz dibi temizliği yaptı - Son Dakika

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