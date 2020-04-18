AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Gökmen:

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubuyla vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini bildirdi.

Gökmen, yaptığı yazılı açıklamada, hayırseverlerin katkılarıyla bugüne kadar binlerce Bodrumluya yardımda bulunulduğunu ve yardımların devam ettiğini belirtti.

Yapılan yardımların reklam aracı olarak kullanılmasının doğru olmadığını aktaran Gökmen, şunları kaydetti:

"Hem merkezi idarenin hem de mahalli idarelerin vatandaşımıza destek olması zaten görevidir. Harcanan paralar devletin, milletin parasıdır. Emeği geçenlere, özellikle hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bu konunun siyasi malzeme yapılmasını uygun bulmuyoruz. Kimin ihtiyacı varsa muhtarlıklarımıza, belediyemize, Vefa Destek Grubuna veya Kaymakamlığımıza müracaat edildiğinde yardıma muhtaç ise yardım yapıldığını biliyoruz. Son günlerde özellikle ihtiyaçların karşılanmasında yetkili ve sorumlu grubun içerisinde yer alan bazı makam sahiplerinin, her gün basın karşısına çıkarak sanki devletimizin Bodrum'da yeteri kadar yardım yapmadığı algısını yaratmak istediğini görmekteyiz."

Yardımların sessiz sedasız yoğun şekilde sürdüğüne dikkati çeken Gökmen, bu zor süreçte bugüne kadar Vefa Destek Grubu ile yaklaşık 5 bin aileye gıda yardımı yapıldığını vurguladı.

Yaklaşık 7 bin kişiye ulaşmak için dağıtım çalışmalarının devam ettiğin dile getiren Gökmen, şöyle devam etti:

"İlk fazda merkezi sistemle geçtiğimiz hafta 1000 aileye 1000 lira yardım yapılmıştır. İkinci fazda yine merkezi sistemle önümüzdeki hafta yaklaşık 2200 aileye 1000 lira nakdi yardım yapılacaktır. Üçüncü faz çalışmalarına ise Bodrum Kaymakamlığı Vefa Destek Grubunca devam edilmektedir ve 2500 aileye daha nakdi yardım yapılacaktır. Ayrıca, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'ndan da binlerce kişiye çeşitli miktarlarda nakdi yardımlar yapılmaktadır. Bodrum'a ulaşan binlerce maske PTT tarafından dağıtılmaya başlanmıştır, dağıtım devam edecektir. Esnafımız ve vatandaşlarımızın elektriği borçtan dolayı kesilmemektedir. Elbette biraz konforumuzdan fedakarlık edeceğiz. Ama biliyoruz ki ihtiyacı olan hiç kimse devletimizce mağdur edilmeyecektir."