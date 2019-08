AK Parti bölge toplantısı Nevşehir'de yapıldı

AK Parti yerel yönetimler istişare ve bölge toplantısı Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde başladı.



AK Parti İl Başkanlığı ve Nevşehir Belediye Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehir, Adana, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Ankara, Hatay, Kayseri, Mersin, Osmaniye ve Yozgat AK Parti İl Başkanları, belediye başkanları ve ilçe başkanları katıldı. Ortahisar'da bir otelde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken programın açılış konuşmasında bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "AK Parti yerel yönetimler istişare ve bölge toplantısında sizleri burada misafir etmekten dolayı son derece mutluyuz" dedi. Belediye Başkanı Arı, "Öncelikle UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Kapadokya'nın başkenti Nevşehir'de, Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı vasıtasıyla sizleri misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şehrimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Nevşehir'imizi anlatmaya kelimeler yetersiz kalıyor aslında. Sizlerin de bildiği gibi şehrimiz tarihsel süreçte, birçok uygarlığın yaşadığı ender şehirlerden bir tanesi. Nevşehir, dünya harikası, doğal güzellikleri ile eşsiz bir şehir. Ayrıca yeraltı şehirleri, kaya oyma evleri, kiliseleri, manastırları, Osmanlı ve Selçuklu evleriyle de çok değerli bir tarih şehri. Kıymetli konuklar; size şunu ifade etmek istiyorum. Bu nadide şehrin belediye başkanı olmaktan büyük onur ve gurur duymaktayım. "Bir Hayalimiz Var" sloganı ile çıktığımız yolda "Çevresiyle uyumlu bir turizm kenti ve marka şehir olma yolunda, tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak, şehrimizin yaşam kalitesini artırmak, saygın bir dünya kenti haline gelmesine katkı sağlamak adına; Yerel hizmetleri adaletli, nitelikli, değer üretmeye yönelik, verimli, eşitlikçi ve etkili bir yönetim anlayışı ile sunmak" misyonu ve "Bölgemizin kaynaklarını yine bölgemiz insanlarına sunan, örnek bir sporcu, kadın ve genç dostu, hizmet-hürmet odaklı marka ve model bir belediye olmak" vizyonu ile şehrimizde pek çok yatırım çalışmasını hızla başlattık. Bölgemizin turizm sektöründeki payını büyütmek, İlimizi bu bölge içindeki turizm hareketinin merkezi konumuna getirmek, bölgede faaliyet gösteren tüm paydaşlarımızın faaliyet alan ve gelirlerini artırmak temel hedefimizdir. Bunun için ilk hedefimiz şehrimizin kale etrafında ortaya çıkardığımız Yeraltı Yerleşkesini Turizme kazandırmak ve bölge içinde bulunan Meryem Ana kilisesini ziyarete açmaktır. Ayrıca bölge etrafında oluşturacağımız kapalı çarşı, sosyal tesisleri alanı ve göleti, butik oteller ve cafe-restaurantlar zinciri ile bölgeyi turizm cazibe merkezi haline getirmek ve nihayetinde ise yamaç şehir olarak hali hazırda atıl bulunan kaya oyma ve yeraltı şehrini konaklama ve dinlenme merkezi haline getirmek öncelikli hedefimizdir. Belediyemizin bütçe dengelerini disipline etmek ve bizlere yasa ile yüklenmiş olan görev ve sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için ihtiyacımız olan kaynağımızı temin etmemizin ancak belediyemiz bünyesinde kuracağımız ve faaliyet göstereceğimiz bir şirket aracılığı ile yürütülebileceği düşüncesi ile bir şirket kurmak üzere harekete geçtik. Göreve geldiğimiz günden itibaren Nevşehir'e ve Nevşehir Belediyesi'ne olan güvenini ve desteğini her platformda ifade eden sayın Cumhurbaşkanımızın şirket kurulmasına ilişkin talebimize de süratli bir zaman dilimi içinde uygunluk vermesi ile " Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor A.Ş."ni kurma işlemlerimizi geçtiğimiz hafta içinde tamamlamış olduk. Nevşehirimiz maalesef çok uzun yıllara dayalı sağlıksız ve eskimiş bir altyapıya sahip. Şehrimizin altyapıdaki makus talihini değiştirmek, hem şehrimizin hem evlatlarımızın geleceği adına, modern bir altyapı oluşturmak için gücümüz yettiğince çalışmalarımıza devam ediyoruz, edeceğiz de.Ayrıca, şehrimizin su ve kanalizasyon ihtiyacı için yapılan sondajlar ve su pompalarının yüksek miktarda elektrik tüketimi var. Bu tüketimi azaltmak için altyapımızı yenilemekle kalmıyor, bu pompaların enerji sarfiyatının önemli bir kısmını karşılamak amacıyla şehrimizin katı atık düzenli depolama bölgesinde 4 MW'lık bir Güneş Enerji Santrali de kurarak tüketilen bu enerjiyi güneş enerjisinden üreteceğimiz elektrik ile karşılayacağız. Şu an kısaca ifade etmeye çalıştığım projeler önceliklerimiz arasında yer almakla birlikte bunlarla sınırlı değil. İnşallah ilerleyen süreçte Nevşehir'de hayata geçireceğimiz yatırım projeleri ve sosyal projelerle, hemşehrilerimize daha yaşanabilir, daha temiz, daha estetik bir şehirde yaşama imkanı sunacağız. Milletvekillerimiz ve teşkilatımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gönül belediyeciliğini şehrimizde uygulamak adına, elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Bu kapsamda göreve geldiğim günden itibaren hizmet ve hürmet odaklı, Şeffaf ve hesap verebilir olarak, Hemşeri memnuniyetine öncelik vererek, belediyenin kapısını tüm Nevşehir halkına sonuna kadar açtık. Belediyemizde her hafta Cuma günü halk buluşmasında halkımızla biraraya gelmeye devam ediyoruz. Bu hedeflerimiz noktasında bizlere her zaman destek veren tüm AK Parti Genel Merkezi çalışanlarına, Bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ise konuşmasında, " Nevşehir'imizde 31 Mart'ta 23 belediyenin 17'sini gönül belediyeciliğine kazandırarak tarihi bir başarıya Türkiye'de de ilk beşe girmek suretiyle imza attık. Bu başarıda elbette Cumhurbaşkanımız ve de sizdeğrli yol arkadaşlarının emeği çok büyük. Ayrıca Nevşehir teşkilatları olarak gerek birbirinden değerli vekillerimiz ile teşkilatlarımızın uyumu ile gerekse de üç kademe teşkilatlarımızın ve de belediye başkan adaylarımızın çalışmaları ile bu başarıyı elde ettik" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise buradaki konuşmasında CHP ve HDP'ye sert çıktı. Özhaseki konuşmasında CHP'nin belediyecilik karnesinin kirliği olduğunu ifade etti. Haseki, CHP'yi üç şekilde tarif edebiliriz. Bunların belediyecilik karnesi kirlidir. CHP belediyeciliği demek çöp demektir, çukur demektir. 3 aylık dönemde bile göreve gelenlerin yüzlerinin deki boyalarının nasıl aktığı ortaya çıktı. Allah tüm belediye başkanı olarak seçilen arkadaşlarımızı başarılı kılsın. Bizim partimizden olsun veya olmasın tüm belediye başkanlarını başarılı kılsın. Ama CHP'li belediyelerin karnesi kötü. CHP'nin karnesi yolsuzluklarla doludur. Mahkeme kayıtlarında bile yüz yıl sonra karşılarına çıkacaktır. Kocaeli'nde bile daha önce baraj yapan CHP'li belediye başkanının borcunu AK Partili belediye ödüyor. Seçimlerden önce başta Kılıçdaroğlu olmak üzere belediye başkan adayları hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağız diye şeref sözü vermediler mi. HAK İş Federasyonu ile son görüşmemizde bin 50 garibanın işine son verdiklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve belediye başkanları kimsenin ekmeği ile oynamayacağız diye demediler mi. Bir de şeref sözü verdiler. Adana Büyükşehir Belediyesinde 200 gariban işçinin işine son verdiler. Kendi sendikalarına geçmeleri için 20 bin memura baskı yaptılar ve 20 bin memur bu baskılar sonrasında sendika değiştirdi. Hani şeref sözüydü hani garibanın ekmeği ile oynamayacaktınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Medya A.Ş.'de 50 gariban işçinin işe son vermişler. CHP'nin genel siyaseti bu oldu. CHP durmadan yalan yalan söylüyor. Ama gerçekler er yada geç ortaya çıkacaktır" dedi.



Özhaseki, " Seçilmiş olmak suç işlemeye özgürlük mü verir"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki konuşmasın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yüzde yüz doğru bir iş yaptığını söyledi. Özhaseki, " HDP'nin hizmette gözünün olmadığını biliyoruz. İçişleri Bakanlığı belediye başkanlarını görevden alıp yerlerine kayyum atadı. Buradaki suçlamalar terör örgütüne liderlik yapmak, yardım ve yataklık etmek ve suçluyu överek terör propaganda yapmaktır. Diyarbakır Belediyesine 9, Mardin Belediyesine 6 ve Van Belediyesine 7 soruşturma var. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından ise her üç belediye başkanı hakkında üçer tane soruşturma bulunuyor. Bu belediyeler hakkında toplamda 31 soruşturma bulunuyor. Ben seçildim diyen belediye başkanları teröristlerin cenazelerinde boy gösteriyorlar bundan da zaten hiç çekinmiyorlar. Terör insanlığın belasıdır. Tüm dünyanın ortak sorunudur. Buradaki belediye başkanları teröristlerin cenazelerinde boy gösteriyorlar. Bizim Anadolu'dan buralara göreve giden öğretmenlerimizi, polislerimizi, askerlerimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılıyorlar. Kendilerine göre de bir marş belirlemişler ve bu marşta ayağa kalkıyorlar. Şehit yakınlarının hepsini işten çıkartmışlar. Bunların yerine ise Kandildekilerin yakınlarını belediyeye işe almışlar. Türk Bayrakları ve ne kadar logo varsa kaldırtmaya başlamışlar ve teröristlerin isimlerini cadde ve sokaklara vermeye başlamışlar. Gerek görevden alınan 3 belediye başkanı gerekse partileri PKK'nın terör örgütü olduğunu ve kendilerinin bunlarla bağlantıları oluğunu inkar edebildiler mi. Yani suçu kabul ediyorlar. Peki bu belediye başkanları tüm bunları yapsın biz seyirci mi olalım. İçişleri Bakanımızın aldığı karar yüzde yüz doğru bir karardır. Seçilmiş olmanız size suç işleme özgürlüğü mi veriyor. Ben seçildiğim diye her istediğinizi yapabilir misiniz. Biz niye seçiliyoruz. Millete hizmet vermek için seçiliyoruz. Yoksa bunun dışına çıkarsanız kanun gelir yakanızdan tutar" dedi. - NEVŞEHİR