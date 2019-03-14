AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin Açıklaması

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Furkan Kocaman isimli Türk öğrencinin Polonya'da öldürülmesiyle ilgili, "Seçim zamanı fazladan üç beş oy almak uğruna terör sevici partilerle aynı yatağa girerseniz, bu genç şehitlerimizin kanı elinize bulaşır" dedi.

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Furkan Kocaman isimli Türk öğrencinin Polonya'da öldürülmesiyle ilgili, "Seçim zamanı fazladan üç beş oy almak uğruna terör sevici partilerle aynı yatağa girerseniz, bu genç şehitlerimizin kanı elinize bulaşır" dedi.



Cumhur İttifakı'nın Bolu Belediye Başkan Adayı AK Partili Fatih Metin, Konya Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler bölümü ikinci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman'ın, Polonya'da öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Metin, "Israrla anlatmaya çalıştığımız, ülkemizin beka meselesini anlamayanlar veya anlamak istemeyen gözleri kör, kalpleri mühürlüler, Polonya'da 21 yaşında gencecik bir evladımızı şehit eden PKK-YPG ve onların siyasi uzantılarına dönüp ne söyleyeceklerdir, ibretle takip edeceğiz. Terörle mücadele, üç beş oy uğruna birilerinin siyasi oyuncağı olamaz. Terör karşısında bir duruşunuz, bir tavrınız, bir omurganız olması gerekir. Seçim zamanı fazladan üç beş oy almak uğruna terör sevici partilerle aynı yatağa girerseniz, bu genç şehitlerimizin kanı elinize bulaşır. 21 yaşında bir genç, eğitim uğruna evinden binlerce kilometre uzağa gidiyor. Bir AVM'de yemek yerken, bir soysuz, Siyonist ve emperyalist, efendilerinin kendisine verdiği emir gereğince, bu evladımıza arkadan sinsice yanaşıp, şehit ediyor. Selahattin Demirtaş'ı Edirne cezaevine ziyarete giderken pişmiş kelle gibi sırıtıp twit atanlar, HDP kazandığı zaman pilav dağıtan yüzsüzler, Evinizden bir oy HDP'ye, bir oy CHP'ye diye kampanya yapan duygusuzlar, sakın üzülme, ağlama numaraları yapmayın. Timsah gözyaşlarınız, şehit aileleri başta olmak üzere, bütün milletimizin öfkesini kabartmaktan başka bir işe yaramıyor. Dün Yasin Börü şehit edildiğinde ailesini ziyarete gitmeyenler, o katliamın azmettiricisini Edirne cezaevinde ziyarete gidip, lafa geldiğinde hikayeden vatansever, ulusalcı olabiliyorlar. Utanç verici ittifaklarını açıklayamayanlar, seçimden önce çıkıp ne PKK'yı, ne FETÖ'yü ne Hdp'yi kınayamıyorlar, lanetleyemiyorlar" dedi.



Açıklamasında İnsan Hakları Derneği'ne de sert tepki gösteren Metin, "Terörle Mücadeleyi zayıflatmaya yönelik her türlü girişimin sivil uzantısı, İnsan Hakları kelimesini en çok kirletmiş olan, güya İnsan Hakları Derneği; PKK'lı katil Muhammed Emektar'ın 18 Nisan 2018'den beri polis sorgusunda kaybedildiğinin, hayatından endişe edildiğinin propagandasını yapıp duruyorlardı. Şimdi bu hayasızlar, katliam sonrası sessizliğe büründüler. PKK yandaşı bu dernek, hiçbir şehit ailesinin endişesini paylaşmazken, Ülkücü Şehit Fırat Çakıroğlu'nun insan haklarından bihaberken, Aybüke öğretmenin katliamını kınamazken, Avrupa'da sefih yaşamını sürdüren PKK'lı bir katil için polise iftira atabilmektedir. Bu derneğin terörle mücadeleyi sekteye uğratmaya çalışan propagandalarına zaman zaman alet olan CHP'nin beka sorununu hafife alması kimse için şaşırtıcı değildir. Dün Fırat Çakıroğlu'nu İzmir'de, bugün Furkan Kocaman'ı Polonya'da şehit edenler, Türkiye'nin bekasına doğrudan saldırmak isteyip de Türkiye topraklarında ameliyat yapmaya fırsat bulamayan uluslararası alçaklardır. Asla yılmayacağız, asla vazgeçmeyeceğiz, asla bu topraklarda ameliyat yapmalarına fırsat vermeyeceğiz. 31 Mart'ta bu Aziz Millet Bekasına sahip çıkacaktır. Cumhur ittifakına destek vererek, utanılacak ittifaklar yapıp açıklayamayanlara da gereken dersi hem Bolu'da hem de Türkiye'de vereceklerdir" diye konuştu. - BOLU

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