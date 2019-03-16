Son Dakika Haberleri: AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin Açıklaması

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin Açıklaması

1 saat önce

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, "Bolu'yu Türkiye'nin ve dünyanın Gastronomi Merkezi yapma hedefiyle yola çıktık" dedi.

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin Açıklaması, System.String[]
AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, "Bolu'yu Türkiye'nin ve dünyanın Gastronomi Merkezi yapma hedefiyle yola çıktık" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, kent meydanında gerçekleştirilen 5. Bolu Uluslararası Mutfak Günleri etkinliklerini ziyaret etti.

14 farklı ülkeden gelen 400 yarışmacının hünerlerini sergilediği yarışma alanında stantları gezen Fatih Metin, yarışmacılardan ve vatandaşlardan büyük destek gördü. Kıyasıya lezzetli rekabetlerin yaşandığı stantlarda Metin, yarışmalarla sohbet ederek başarılar diledi.

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, daha sonra 5. Bolu Uluslararası Mutfak Günleri kapsamında jüri üyeleri ile düzenlenen yemekte bir araya geldi. Burada konuşan Metin, Bolu'nun Gastronomi Merkezi olma hedeflerinden bahsederek, "Bolu'yu Türkiye'nin ve dünyanın Gastronomi Merkezi yapma hedefiyle yola çıktık. İnşallah Allah nasip ederse önümüzdeki dönem içerisinde özellikle turizm alt yapısını güçlendirdikten sonra Bolu'ya bir Gastronomi Merkezi kuracağız. Bu Gastronomi Merkezi adeta bir yemek laboratuarı gibi çalışacak ve Türkiye'nin her yerinden, özellikle İstanbul'dan ve Ankara'dan insanlar sırf yemek yemek Bolu'ya için gelecek" dedi. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:24 Kaynak: İHA

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