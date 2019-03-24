Son Dakika Haberleri: AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin Açıklaması

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin Açıklaması

52 dakika önce

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, HDP sözcülerinin AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz sözlerine tepki göstererek, "Bölücülere karşı bir ve beraber olacağız, emellerini gerçekleştirmelerine izin vermeyeceğiz" dedi.

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin Açıklaması, System.String[]
AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, HDP sözcülerinin AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz sözlerine tepki göstererek, "Bölücülere karşı bir ve beraber olacağız, emellerini gerçekleştirmelerine izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, seçim çalışmaların kapsamında Sümer Mahallesi sakinleriyle buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Metin, ülkenin bekası için Cumhur İttifakı'na destek verilmesini istedi.

"Karşımızdaki ittifakı seçimden seçime kurulan bir zillet ittifakıdır"

Millet İttifakı'nı eleştiren Metin, "Karşımızdaki ittifak seçimden seçime kurulan bir Zillet İttifakı'dır. Neden Zillet İttifakı? Çünkü PKK'nın, HDP'nin sözcüleri çıkıyor diyorlar ki; batıda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy kaybettireceğiz, Kürdistan'da kazanacağız. Soruyorum size, Türkiye'de Kürdistan mı var? Yok. O nedenle buna izin vermeyeceğiz. Bölücülere karşı bir ve beraber olacağız. İri olacağız, diri olacağız hep beraber Bolu ve Türkiye olacağız inşallah. O nedenle desteklerinizi istiyoruz. Hizmete talibiz. Bolu'muzu Sümer Mahallemizi ve diğer mahallelerimiz daha güzel günlere hep beraber taşıyacağız. İddiamızda şudur; Bolu'ya böyle bir belediye gelmedi diyeceksiniz" diye konuştu.

"Sandığa giderken bizim gibi gençleri düşünün"

Seçim çalışmalarında Metin'e destek olmak için yanında olan Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül ise, "31 Mart sadece Bolu'nun seçimi değil. Sizin oylarınızla Türk gençliğinin geleceğinin seçimi. Sizler elinizi vicdanınıza koyacaksınız, sandığa giderken bizim gibi gençleri, kendi evlatlarınızı, torunlarınızı düşünün ve oyunuzu ona göre verin. Bizlerde desteğinizle önümüzdeki yılda, ondan sonraki yılda el ele gönül gönüle gönül rahatlığıyla üniversitelerde okuyabileceğiz" ifadelerini kullandı. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:29 Kaynak: İHA

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