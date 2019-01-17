AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Metin'den Buluşmalar

AK Parti Bolu
Belediye Başkan Adayı Fatih Metin
, inşaat sektörü temsilcileri, Bolu Belediyespor lisanslı oyuncularıyla bir araya geldi.
Metin, inşaat sektörü temsilcileriyle Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda görüştü. Toplantıya, TSO Başkanı Türker Ateş ile inşaat sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda müteahhit ile diğer firmaların sahipleri ve yetkilileri katıldı.
Her fırsatta yeni dönemde "yenilikçi" ve "katılımcı" bir yönetim anlayışı sergileyeceğini ifade eden Metin, toplantıya katılan sektör temsilcileriyle yeni döneme ilişkin görüşme gerçekleştirdi.
Metin, daha sonra seçim çalışmaları kapsamında 16 farklı branşta 3 bin 80 amatör lisanslı sporcusu bulunan Bolu Belediyespor Kulübü'ne bağlı muaythai ve karate sporcuları ve aileleriyle buluştu.
Bolu Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi kafeteryasında gerçekleşen buluşmada Metin, sportif branşlara yönelik hedeflerinden bahsetti.
Spor denilince Bolu'da ilk akla gelen Boluspor
olduğunu vurgulayan Metin, "Boluspor bizim İzzet Baysal
Babamızdan sonra en büyük değerimiz, şehrimizin en büyük markası. O markayı hak ettiği yere taşımak ve taraftarımızın hasretini çektiği şampiyonluk hasretini sonlandırmak için elimizden gelen tüm maddi ve manevi desteği vereceğiz." diye konuştu.
Taraftarın merakla beklediği stadyum konusuna da değinen Metin, mevcut statta UEFA kriterlerinde zorlanıldığına dikkati çekerek, Boluspor'un süper lige çıkma hedefine göre ilin yeni bir stadyuma ihtiyaç duyduğunu belirtti.