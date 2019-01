AK Parti Bolu Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı - Bolu

AK Parti'nin Bolu ile ilçelerdeki belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.AK Parti MKYK Üyesi Büşra Paker , kent merkezinde bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, seçmenin artık iktidarı koruma kaygısının kalktığını, seçmenin Cumhurbaşkanı 'nı seçtiği andan itibaren artık hükumetin kurulduğunu bildiğini, seçmenin kendi ilinde, kendi belediye başkanını yine kendi dinamikleri ile seçtiğini bu yüzden de adaya, ehliyete ve liyakata bakacağını, dolayısı ile halkın adamı olmak, halkın önceliklerine önem vermenin önem kazandığını söyledi."Tevazu, samimiyet ve gayret ile çalışacak, Recep Tayyip Erdoğan Belediyeciliği'nin gereklerini yerine getirecek, çevreyi koruyan, değer, kültür ve sadakat üreten, dünya şehirleri ile yarışan, tarihimizi de yaşatan şehirler için var gücümüzle koşturacağız" diyen Paker, "Hamurunu bu milletin yoğurduğu, kumaşını bu milletin dokuduğu bizlerin sadece tabelasını astığımız AK Parti olarak her zaman olduğu gibi bu günde milletimizin gönlüne, teveccühüne ve onayına talibiz. Millet bize yürü dedikçe de Allah'ın izniyle de yürürüz." diye konuştu.Paker, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana teşkilatlarla sandık başında, mahalle yönetiminde, belde de, ilçede, ilde görev almışlara şükranlarını sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Kuruluştan bu güne partimizin bir çok kademesinde görev yapmış bir kardeşiniz olarak, bu dava ile dertlenmiş bir kardeşiniz olarak, Bolu, 31 Mart'ta birlik ve beraberlik içerisinde üzerimize düşeni yapmaya hazır mıyız? Ana kademedeki arkadaşlarım 31 Mart tarihine kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Kadın kollarındaki kıymetli kız kardeşlerim, 31 Mart'a kadar her eve girmeye, her gönüle dokunmaya, her eli tutmaya hazır mıyız? Sevgili gençler, 31 Mart'a kazar liselerden üniversitelere, öğrencisinden çalışanına, tüm gençlere ulaşmaya hazır mıyız? Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum."Paker'in konuşmasının ardından AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü , Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz , AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin günün anlam ve önemini ifade eden konuşma yaptı.Toplantıda, daha önce açıklanan AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin ile ilçelerden Yeniçağa Belediye Başkan adayı Recayi Çağlar, Seben Belediye Başkan adayı Fatih Kavlak Mudurnu Belediye Başkan adayı Sedat Özkan, Mengen Belediye Başkan adayı Zeki Ozulluoğlu, Kıbrıscık Belediye Başkan adayı Osman Cabgu, Göynük Belediye Başkan adayı Kemal Kazan Gerede Belediye Başkan adayı Mustafa Allar Dörtdivan Belediye Başkan adayı Hasan Uzunoğlu Taşkesti Belediye Başkan adayı Tahsin Özcan Karacasu Belediye Başkan adayı Celal Beydilli ve Gökçesu Belediye Başkan adayı Sebahattin Sugeçti sahneye davet edilerek partililere tanıtıldı.