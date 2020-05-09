AK Parti Bolu'da berber ve kuaförlere siperlikle maske hediye etti - Son Dakika

AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımını engellemek amacıyla 11 Mart tarihinden bu yana kapalı ve 11 Mayıs tarihinde yeniden açılacak olan berberler ve kuaförlere maske ile siperlik hediye edildi.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, berber ve kuaförlerin yeniden hizmete girecek olmaları nedeniyle Bolu Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığını ziyaret etti.

Bolu Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nezahat Gökçeoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelen Doğanay ile Konak, koronavirüs illetinin Türkiye ve dünya üzerinden bir an önce yok olması dileğinde bulundu.

Pandemi kapsamında yaklaşık 1,5 aydır berber ve kuaförlerin kapalı olduğuna dikkati çeken AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, berber ve kuaförlerin açılacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Doğanay, "Ülkemizde yürütülen koronavirüs ile mücadelenin başarılı bir seyir içinde olduğunun bir göstergesi olan berber ve kuaförlerimizin belirli kurallara uyarak yeniden açılması kararına esnafımız kadar bizler de çok sevindik. Bu 1,5 aylık süreçte gördük ki berberler ve kuaförler hayatımızda gerçekten önemli bir yer tutuyormuş. İnşallah 11 Mayıs tarihi ile hizmet vermeye başlayacaklar." dedi.

AK Parti teşkilatları olarak Bolu Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nezahat Gökçeoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine hem hayırlı olsun demek için hem de 260 üyeye siperlik ve 500 maske hediye etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren Doğanay, berber ve kuaför esnafına şimdiden bol ve bereketli kazançlar dilediğini kaydetti.