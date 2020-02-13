AK Parti Bolu İl Başkanı Doğanay'dan açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Bolu İl Başkanı Doğanay'dan açıklama - Son Dakika

AK Parti Bolu İl Başkanı Doğanay'dan açıklama

11 dakika önce

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Seçim öncesi 'seni işe alacağım' yalanlarıyla insanlardan oy devşiren, onların hayalleriyle oynayan Tanju Özcan'ın beni hedef gösteren billboardlar asmasının, telefon numaramı vermesinin tek kelimeyle izahı vardır; bunun adı ahlaksızlıktır.

AK Parti Bolu İl Başkanı Doğanay'dan açıklama, System.String[]

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Seçim öncesi 'seni işe alacağım' yalanlarıyla insanlardan oy devşiren, onların hayalleriyle oynayan Tanju Özcan'ın beni hedef gösteren billboardlar asmasının, telefon numaramı vermesinin tek kelimeyle izahı vardır; bunun adı ahlaksızlıktır." dedi.

Partinin il binasında basın toplantısı düzenleyen Doğanay, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan adıyla belediye billboardlarına asılan afişle ilgili açıklama yaptı.

Doğanay, il başkanı olduğu ilk günden bu yana siyasi çizgisini hep ahlaki ve insani değerleri ön planda tutarak sürdürmeye çalıştığını söyledi.

"İnsan olmak farklı bir şey, insan olarak kalabilmek bambaşka bir şey." diyen Doğanay, gerek kendisinin bulunduğu il başkanlığı gerekse de belediye başkanının bulunduğu koltuğun geçici olduğunu belirterek, "Siyasetin böylesine fütursuzca yapılmasına söyleyecek söz yok çünkü dibe geldiğimiz noktadayız maalesef." diye konuştu.

Doğanay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün hepinizin bildiği gibi açık açık ismim ve telefon numaram billboardlara asılarak, Bolu Belediyesinde işe başlayacağı sözüne karşılık umut besleyen insanlara, işe başlayamamalarının sebebi olarak şahsım hedef gösterilmiştir. Telefon numaramın ilan edilmesinden zerre kadar gocunmam, zaten numaramı Bolu halkına veren, günün her saati ulaşılabilen, bir telefon kadar onlara yakın bir il başkanıyım. Seçim öncesi 'seni işe alacağım' yalanlarıyla insanlardan oy devşiren, onların hayalleriyle oynayan Tanju Özcan'ın beni hedef gösteren billboardalar asmasının, telefon numaramı vermesinin tek kelimeyle izahı vardır; bunun adı ahlaksızlıktır."

Emniyete giderek olayla ilgili şikayette bulunduğunu aktaran Doğanay, "Konu yargıya intikal etmiş olup üzerinde daha fazla konuşmayacağım. Takdiri Bolu kamuoyuna bırakıyorum." dedi.

Tanju Özcan, AK Parti, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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