AK Parti Bolu İl Başkanı Doğanay'dan Belediye Başkanı Özcan'a tepki - Son Dakika

AK Parti Bolu İl Başkanı Doğanay'dan Belediye Başkanı Özcan'a tepki

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a asli görevlerini yapmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a asli görevlerini yapmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

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AK Parti Bolu İl Başkanı Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, Belediye Meclis Üyesi Burak Balaban ve Gençlik Kolları üyeleri ile Bolu Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu caddede yaptığı basın açıklamasında, Özcan'ın, dün Millet Bahçesi alanında Köroğlu Heykeli ile alakalı basın açıklaması üzerine bugün bir açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti.

"Köroğlu Heykeli'nin olduğu yer ve Millet Bahçesinin yapılacağı yer ağlama duvarı gibi oldu." diyen Doğanay, şöyle devam etti:

"Sıkışıldığı an gidilip orada bir şeyler söyleniliyor. Oraya yapılan bir yatırım var. Bu yatırımın sonucunda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanı ve aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız da Millet Bahçesinin 81 ile yapılacağının taahhüdünü ve sözünü verdiler. Sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından buraya gelerek burada çalışmalar yapıldı ve bir proje hazırlandı. Bu proje hazırlandıktan sonra bunu gerek milletvekillerimiz gerekse de bizler bir değerlendirme yaptıktan sonra projede birtakım eksiklikler gördüğümüz için revizyon yapılmasını talep ettik. Bunun sonucunda yapılan ve bitmiş olan projede bir revizyona gidildi. Bu nedenle bir gecikme söz konusu oldu. Şunu söyleyebiliriz Bolu'ya Millet Bahçesi yapılacak bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu sözü veren AK Parti'nin Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." şeklinde konuştu.

Doğanay, Özcan'ın bu konu üzerinde gösterdiği hassasiyeti önce belediyenin asli görevleri üzerinde göstermesi gerektiğini ifade ederek, "Başkanımız bu kadar hassasiyet taşıyor ise önce belediyenin asli görevleri var. Bu asli görevleri yerine getirmesi lazım. Bu asli görevleri yerine getirdikten sonra da Bolu'yu vizyona taşıyacak, geleceğe taşıyacak projeler üzerinde de hep birlikte kafa yorabiliriz ama ben şunu söylüyorum. Etrafa bir baktığınız zaman kaldırımlardan geçecek durum yok. Her yer diken ve otlarla dolu. İnsanlar gittikleri şehirlerde ilk önce kaldırımlara bakar. Eğer bir şehirde kaldırımların üzerine ot bürümüşse oradan anlaşılır. İnsanlar buralardan artık geçemiyorlar. Bu noktadayız. Bunu görmek lazım. Yoksa her sıkıştığında git heykelin orada bir açıklama yap. Bunda bir sıkıntı yok yapabilirsin." dedi.

Açıklamanın ardından, AK Parti Gençlik Kolları üyesi gençler, ellerindeki oraklarla otları biçti.

Millet Bahçeleri, Tanju Özcan, AK Parti, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Bolu İl Başkanı Doğanay'dan Belediye Başkanı Özcan'a tepki - Son Dakika

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