Üye Girişi
AK Parti Bolu İl Başkanı Güner'den Belediye Başkanı Özcan'ın yabancılarla ilgili ifadelerine tepki - Son Dakika

AK Parti Bolu İl Başkanı Güner'den Belediye Başkanı Özcan'ın yabancılarla ilgili ifadelerine tepki

08.08.2021 17:10
AK Parti Bolu İl Başkanı Güner'den Belediye Başkanı Özcan'ın yabancılarla ilgili ifadelerine tepki, System.String[]

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterdi.

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterdi.

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Güner, Bolu Belediye Meclisinde tarihte görülmemiş olaylara şahitlik edildiğini, burasının Bolu halkına hizmet için oluştuğunu, kişisel ikbal yeri olmadığını söyledi.

Tarihi, kültürü, coğrafi güzellikleri ve turizmiyle öne çıkması gereken Bolu'nun, şahsi ihtirasları olan bir kişi yüzünden maalesef ırkçı söylemler ve temsiliyet makamına yakışmayan eylemlerle gündemden düşmediğini savunan Güner, insani duyarlılıktan uzak faşizan tavrı, Aylan bebekler adına şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

Güner, Belediye Başkanı'nın kovmak istediği mazlum sığınmacıların çoğunun, Irak'tan gelen Türkmen yani Türk asıllı soydaşlar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

" Afganistan'dan gelenlerin büyük çoğunluğu da Özbek Türk'üdür. Suriye'den gelenler içinde de ciddi sayıda Osmanlı bakiyesi Türkmen soydaşımız vardır. Bu insanların geldikleri topraklar 100 yıl önce Osmanlı Devleti'ne aitti. Yani aynı devletin çatısı altında yaşıyorduk. 100 sene kadar evvel tek millet olduğumuz bu insanları, hangi akıl ve hangi vicdan, 'Geldikleri gibi giderler' deyip İngiliz işgalcileriyle bir tutar."

"Çaresiz insanlara tekme atmak, bu aziz milletin evlatlarına yakışmaz"

Bolu'da 13 bin 500 yabancı uyruklu insanın yaşadığını anımsatan Güner, "Özcan'ın küçümsediği ve hor gördüğü Suriyeli sığınmacı sayısı ise 4 bin 200. Bunların 2 bin 250'si merkezde yaşıyor. Suç oranlarına baktığımızda yüzde 1'e bile denk gelmiyor. İşlenen suçların birçoğu da kendi aralarında çıkan husumetlerden kaynaklanıyor." dedi.

Güner, şehirde yaşayan mültecilerin içme suyu ve katı atık bedellerine 10 kat zam yapma ısrarının insani, vicdani ve ahlaki hiçbir izahı olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İnsanları en temel hak olan su ve rızıkla terbiye edip korkutmak, tarihte sadece Firavun'lara mahsustu. Böyle devam ederse Bolu tarihine despotluğu ve zalimliğiyle geçecektir. Bolu Beyi'nin karşısına her zaman Köroğlu'nun torunları dikilmiştir, yine dikilecektir. Her şey normalleştiğinde bu insanlar kendi topraklarına bir gün muhakkak dönecektir. Ancak bugün çaresiz kalan insanlara bir tekme atmak, bu aziz milletin evlatlarına yakışmaz. CHP'li Bolu Belediye Başkanı'nın; Fransa'daki Müslüman mültecilere su vermeyi yasaklayan belediyelerden ve yine 3 yaşındayken ölen Roman çocuğa mezarlıkta yer vermeyen Champlan ilçesinin Belediye Başkanı'ndan ne farkı var?

Yezid, Kerbela'da Hz. Hüseyin'i ve ailesini susuzluğa ve ölüme mahkum etmişti. Fransa'da mülteciye suyu yasaklayan zihniyet ile Bolu'da suyu 10 kat artırmaya kalkan zihniyetin Yezid'in tutumundan bir farkı var mıdır? CHP'li Bolu Belediye Başkanı'nın sözlerinin, mülteci botlarını denizin ortasında batırarak ölümlerine sebebiyet veren Yunan Sahil Güvenlik'in yaptıklarından anlayış olarak ne farkı var? Bu nasıl merhamet yoksunluğudur?"

Tanju Özcan, AK Parti, Mülteci, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Bolu İl Başkanı Güner'den Belediye Başkanı Özcan'ın yabancılarla ilgili ifadelerine tepki - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Telefonunu günlerce açmadı! Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay ölü bulundu 17:23 Telefonunu günlerce açmadı! Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay ölü bulundu Morg önündeki acıya yürek dayanmadı! 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında cenazeler ailelere teslim ediliyor 16:57 Morg önündeki acıya yürek dayanmadı! 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında cenazeler ailelere teslim ediliyor Korkunç kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu 16:30 Korkunç kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu
2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti 16:08 2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın! Yer, havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alan 15:48 Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın! Yer, havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alan Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın 15:04 Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın
Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak 14:05 Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı 13:18 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı

Son Dakika Haberleri
17:25 Suudi Arabistan açıkladı, Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul etmeyecek
17:22 Telefonunu günlerce açmadı! Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay ölü bulundu
17:03 Kara Kartal, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak
16:57 Morg önündeki acıya yürek dayanmadı! 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında cenazeler ailelere teslim ediliyor
16:55 Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi
16:29 Korkunç kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu
16:28 Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı
16:07 2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti
16:02 Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor
15:47 Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın! Yer, havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alan
Suudi Arabistan açıkladı, Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul etmeyecek Suudi Arabistan açıkladı, Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul etmeyecek         
17:25
Kara Kartal, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak Kara Kartal, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak         
17:04
Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi         
16:56
Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı         
16:29
Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor         
16:03
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu 21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu         
14:21
15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı         
13:31
Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı         
13:08
3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu         
12:55
Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış         
11:40
Olay olan kitapların yazarı: Angelina Jolie, annesinin sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi Olay olan kitapların yazarı: Angelina Jolie, annesinin sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi         
11:26
CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş         
11:17
Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi         
10:27
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 17:30:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Bolu İl Başkanı Güner'den Belediye Başkanı Özcan'ın yabancılarla ilgili ifadelerine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement