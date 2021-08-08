AK Parti Bolu İl Başkanı Güner'den Belediye Başkanı Özcan'ın yabancılarla ilgili ifadelerine tepki - Son Dakika

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterdi.

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Güner, Bolu Belediye Meclisinde tarihte görülmemiş olaylara şahitlik edildiğini, burasının Bolu halkına hizmet için oluştuğunu, kişisel ikbal yeri olmadığını söyledi.

Tarihi, kültürü, coğrafi güzellikleri ve turizmiyle öne çıkması gereken Bolu'nun, şahsi ihtirasları olan bir kişi yüzünden maalesef ırkçı söylemler ve temsiliyet makamına yakışmayan eylemlerle gündemden düşmediğini savunan Güner, insani duyarlılıktan uzak faşizan tavrı, Aylan bebekler adına şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

Güner, Belediye Başkanı'nın kovmak istediği mazlum sığınmacıların çoğunun, Irak'tan gelen Türkmen yani Türk asıllı soydaşlar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

" Afganistan'dan gelenlerin büyük çoğunluğu da Özbek Türk'üdür. Suriye'den gelenler içinde de ciddi sayıda Osmanlı bakiyesi Türkmen soydaşımız vardır. Bu insanların geldikleri topraklar 100 yıl önce Osmanlı Devleti'ne aitti. Yani aynı devletin çatısı altında yaşıyorduk. 100 sene kadar evvel tek millet olduğumuz bu insanları, hangi akıl ve hangi vicdan, 'Geldikleri gibi giderler' deyip İngiliz işgalcileriyle bir tutar."

"Çaresiz insanlara tekme atmak, bu aziz milletin evlatlarına yakışmaz"

Bolu'da 13 bin 500 yabancı uyruklu insanın yaşadığını anımsatan Güner, "Özcan'ın küçümsediği ve hor gördüğü Suriyeli sığınmacı sayısı ise 4 bin 200. Bunların 2 bin 250'si merkezde yaşıyor. Suç oranlarına baktığımızda yüzde 1'e bile denk gelmiyor. İşlenen suçların birçoğu da kendi aralarında çıkan husumetlerden kaynaklanıyor." dedi.

Güner, şehirde yaşayan mültecilerin içme suyu ve katı atık bedellerine 10 kat zam yapma ısrarının insani, vicdani ve ahlaki hiçbir izahı olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İnsanları en temel hak olan su ve rızıkla terbiye edip korkutmak, tarihte sadece Firavun'lara mahsustu. Böyle devam ederse Bolu tarihine despotluğu ve zalimliğiyle geçecektir. Bolu Beyi'nin karşısına her zaman Köroğlu'nun torunları dikilmiştir, yine dikilecektir. Her şey normalleştiğinde bu insanlar kendi topraklarına bir gün muhakkak dönecektir. Ancak bugün çaresiz kalan insanlara bir tekme atmak, bu aziz milletin evlatlarına yakışmaz. CHP'li Bolu Belediye Başkanı'nın; Fransa'daki Müslüman mültecilere su vermeyi yasaklayan belediyelerden ve yine 3 yaşındayken ölen Roman çocuğa mezarlıkta yer vermeyen Champlan ilçesinin Belediye Başkanı'ndan ne farkı var?

Yezid, Kerbela'da Hz. Hüseyin'i ve ailesini susuzluğa ve ölüme mahkum etmişti. Fransa'da mülteciye suyu yasaklayan zihniyet ile Bolu'da suyu 10 kat artırmaya kalkan zihniyetin Yezid'in tutumundan bir farkı var mıdır? CHP'li Bolu Belediye Başkanı'nın sözlerinin, mülteci botlarını denizin ortasında batırarak ölümlerine sebebiyet veren Yunan Sahil Güvenlik'in yaptıklarından anlayış olarak ne farkı var? Bu nasıl merhamet yoksunluğudur?"