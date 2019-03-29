AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay Açıklaması

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, bazı kişilerin "belediyede işim hazır" söylemlerine sosyal medyadan 'seçime kadar sabredin bari' şeklinde tepki gösteren CHP'li yöneticiye yönelik olarak, "itiraf etmek için seçimi bile bekleyemediler" dedi.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, bazı kişilerin "belediyede işim hazır" söylemlerine sosyal medyadan 'seçime kadar sabredin bari' şeklinde tepki gösteren CHP'li yöneticiye yönelik olarak, "itiraf etmek için seçimi bile bekleyemediler" dedi.



Edinilen bilgiye göre, CHP ve İYİ Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, başkan seçildiği takdirde belediyede çalışan işçileri çıkaracağına yönelik dedikodulara karşı, geçtiğimiz günlerde kimseyi işten çıkarmayacağını belirten noter onaylı bir beyanname dağıttı. Özan'ın belediye işçilerine yönelik noter onaylı beyanname dağıtmasının ardından, kendisine yakın kişilerin "Belediyede işim hazır" söylemlerinin devam etmesi üzerine CHP Bolu İl Yöneticisi Gönül Aykan, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.



Aykan, "Belediyede işim hazır" şeklinde konuşan CHP'lilere yönelik olarak yaptığı paylaşımda, "Tanju Özcan Belediye Personeline Noter Tasdikli garanti belgesi dağıtırken, etrafındakilerin "belediyede işim hazır" söylemlerine yorumu size bırakıyorum. Nerede konuşup nerede susacağınızı bilmiyorsunuz da, seçime kadar sabredin bari" ifadelerini kullandı.



"Testinin içinde ne varsa dışarı o sızıyor"



Aykan'ın yaptığı paylaşımla ilgiili açıklama yapan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Testinin içinde ne varsa dışına o sızıyor. Bunlar seçimden önce işten çıkaracakları adamların listesini hazırlayıp, sözlerine kimsenin inanmayacağını bildiklerinden noterden taahhütname senedi hazırlayıp, işçileri keyfi olarak işten çıkarmayacakları yalanını söyleyebiliyorlar. Gel gör ki, evdeki hesap çarşıya uymadı. Belediyeye AK Parti'nin kazandırdığı varlıkları talan etmek isteyen CHP'liler, bir an önce bu talana başlamanın heyecanı içerisindeler. Tanju Özcan'ın kameralar önünde konuşmasının farklı, gizli odalarda, kapılar arkasında konuşmasının farklı olduğunu Gönül Aykan'ın paylaşımından anlıyoruz. Belediyeye işe almak için söz verdiğiniz militanlarınıza yer açmak için kaç işçi çıkaracağınızı şimdiden açıklayın. Ama seçime kadar bekleyecek gibi görünüyorsunuz. Hesabınızı Allah'ın hesabı bozdu. İçinizdeki talan coşkusu, heyecanınızı kontrol etmenize mani oldu. Bolu halkı bu talancı ve de yalancı zihniyete 31 Mart'ta geçit vermeyecek, sandıkta boğulacaksınız. Bakalım söz verdiğiniz militanlarınızı nasıl avutacaksınız? Gayesi hizmet olmayan CHP zihniyeti, 1 Nisan sonrası avucunu yalamış olarak birbirine düşecektir. Belediyedeki işçi kardeşlerimiz o sahte taahhütnameye de 'Keyfi' kelimesine de aldanmayacaktır. Sandıkta da işine ekmeğine sahip çıkarak Cumhur ittifakına destek verecektir" dedi. - BOLU

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