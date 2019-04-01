AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay Açıklaması
54 dakika önce
AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan'ı tebrik ederek, Bolu'ya hayırlı olmasını diledi.
AK Parti Bolu
İl Başkanı Nurettin Doğanay, Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan
'ı tebrik ederek, Bolu'ya hayırlı olmasını diledi.
Edinilen bilgiye göre, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, dün gerçekleştirilen yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi
'nin adayı Tanju Özcan'ı tebrik etti. Doğanay, yaptığı açıklamada, milletin siyasi iradesini özgürce ortaya koyduğunu ve demokrasinin kazandığını ifade ederek, "AK Parti büyük ve güçlü bir parti, milletimizin dediği başımızın tacıdır der, eyvallah olanda hayır vardır der yoluna devam eder. Bizim ülkemiz için çocuklarımız için daha fazla çalışmaktan başka lüksümüz yok. Her daim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
önderliğinde devam edeceğiz inşallah.Tek temennimiz seçimin kentimize yakışır bir şekilde huzur içerisinde ve demokratik bir ortamda geçmiş olmasıdır" dedi. - BOLU
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:05 Kaynak: İHA
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