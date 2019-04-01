Son Dakika Haberleri: AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay Açıklaması

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay Açıklaması

54 dakika önce

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan'ı tebrik ederek, Bolu'ya hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay Açıklaması, System.String[]
AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan'ı tebrik ederek, Bolu'ya hayırlı olmasını diledi.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, dün gerçekleştirilen yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Tanju Özcan'ı tebrik etti. Doğanay, yaptığı açıklamada, milletin siyasi iradesini özgürce ortaya koyduğunu ve demokrasinin kazandığını ifade ederek, "AK Parti büyük ve güçlü bir parti, milletimizin dediği başımızın tacıdır der, eyvallah olanda hayır vardır der yoluna devam eder. Bizim ülkemiz için çocuklarımız için daha fazla çalışmaktan başka lüksümüz yok. Her daim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devam edeceğiz inşallah.Tek temennimiz seçimin kentimize yakışır bir şekilde huzur içerisinde ve demokratik bir ortamda geçmiş olmasıdır" dedi. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:05 Kaynak: İHA

Tanju Özcan, Bolu, AK Parti, Politika
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