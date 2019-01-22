AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay'dan, Başkan Adayı Özcan'a Tepki

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP'den Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan'ın 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Resmen üçüncü türün sesi gibi konuşuyor' açıklamasına tepki göstererek özür dilemeye davet etti.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP'den Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan'ın 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Resmen üçüncü türün sesi gibi konuşuyor' açıklamasına tepki göstererek özür dilemeye davet etti.



Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan'ın, 2014 yılı seçimleri öncesinde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan 'Tayyip Erdoğan'ın o konuşmasını dinleyen var mı? Sesi, kadın sesi desen kadın sesi değil. Erkek sesi desen erkek sesi değil. Resmen üçüncü türün sesi gibi konuşuyor' sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.



Özcan'ın 5 yıl önceki sözlerinin 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde tekrar gündem olması nedeniyle AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, açıklamalarda bulundu. AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin'in de bulunduğu açıklamada, siyaset yapan insanların ağızlarından çıkan kelimelere dikkat etmesi gerektiğini belirten Doğanay, "Seçim çalışmalarımızı yaparken sahada gittiğimiz her yerde, siyasi nezaket, ahlak, üslup, nezaket kurallarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yönde siyaset yapıyoruz. Bizler öncelikle evlerimizde annelerimizden, babalarımızdan aldığımız bir terbiye, bir üslup var. onun için gittiğimiz her yerde uyguluyoruz, hissediyoruz ve aynı zamanda da hissettiriyoruz. Siyaset yapan insanların da ağzından çıkan cümleye, kelimeye dikkat etmesi lazım" dedi.



Özcan'ın kullandığı kelimeleri tekrar etmeye bile ailesinden ve milletinden aldığı terbiyenin müsaade etmeyeceğini söyleyen Doğanay, Tanju Özcan'ın özür dilemesi gerektiğini ifade etti. Doğanay, "Türkiye'de son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 80 milyonluk ülkede, oy kullanan 26,5 milyon insanımızın oyunu alan, Bolu'da da 128 bin oy alan Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkanı'na o ağza alınmayacak sözleri sarf eden kişiyi öncelikle tüm Türkiye ve Bolulu hemşehrilerimizden özür dilemeye davet ediyorum. Bunu dilemezse, yarın sokaklara, meydana, Bolu kamuoyunun huzuruna çıktığı zaman oy veren veya vermeyen vatandaşların huzuruna çıktığı zaman, çukur ve dip seviyesine inerek yapmış olduğu açıklamaların hangi birisini izah edecek, hangi birisini anlatacak. Erdemli insanlar yeri geldiği zaman özür dilemesini bilmesi gerekir. İnsan yanlış yaptığı zaman o özrü de ortaya koyması gerekiyor. Kamuoyundan, milletimizden bu özrü dilemesi gerekir" şeklinde konuştu. - BOLU

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