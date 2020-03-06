AK Parti Bolu İl Başkanlığından CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Bolu İl Başkanlığından CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika

AK Parti Bolu İl Başkanlığından CHP'li Özkoç'a tepki

6 saat önce

AK Parti Bolu İl Başkanlığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Bolu İl Başkanlığından CHP'li Özkoç'a tepki, System.String[]

AK Parti Bolu İl Başkanlığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a yönelik sarf edilen sözleri kınayarak, Özkoç'u istifaya davet etti.

Türkiye'nin Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verdiğini anımsatan Doğanay, "Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçmekteyiz. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, burada tekrar etmeyi zul addetiğimiz sözlerle ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur." ifadesini kullandı.

Doğanay, Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ettiklerini kaydettiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üstüne basa basa söylüyoruz Engin Özkoç'un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir. Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil onun temsil ettiği makama da yapılmıştır. Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürümüş bir grup başkanvekili şirazeden çıkarak kin ve nefret dolu bir tavırla pervasızlık yapmıştır."

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:02 Kaynak: AA
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