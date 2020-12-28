AK Parti Bolu Kadın Kolları'ndan çağrı - Son Dakika

AK Parti Bolu Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, "Siyaset yapmak isteyen, bizimle birlikte çalışmak isteyen, vatanı, milleti, davası için çalışmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık ve online başvuru sistemini hayata geçirdik." dedi.

Çağalı, yaptığı yazılı basın açıklamasında Bolu'da 6. Olağan İlçe Kadın Kongre sürecinin tamamlandığını bildirdi.

2021 yılının başlarında pandemi sürecine bağlı olarak il kongresini de yapacaklarını kaydeden Çağalı, belde ve ilçe kongrelerinin bir bayram havasında gerçekleştiğini belirtti.

AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongre sürecinde hayata geçirdikleri "online başvuru" sistemine de işaret eden Çağalı, "Kadınlarda 'bir referans sistemi olmaksızın partide görev alabilir miyiz? şeklinde bir çekince vardı. Ama biz, geçen dönem kapımız herkese açık dedik. Siyaset yapmak isteyen, bizimle birlikte çalışmak isteyen, vatanı, milleti, davası için çalışmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık diyerek online başvuru sistemini hayata geçirdik. Bu kongremizde de bu yolla yönetimimizde görev almak isteyen kadınlarımıza kapımız açık." ifadelerini kullandı.

Oluşturdukları "online başvuru" sistemine, geçen kongre sürecinde yoğun bir başvuru aldıklarını da anlatan Çağalı, başvuru yapan herkesin mülakata çağrıldığını belirtti.