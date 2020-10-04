AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı, System.String[]

AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye AK Pati Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ve partililer katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin alındığı kongrede, altı yıl süreyle ilçe başkanlığı görevini yürüten Ferhat Yıldız aday olmazken tek listeyle kongreye katılan Mustafa Yaylaoğlu, AK Parti Boyabat İlçe Başkanı seçildi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, kongrede yaptığı konuşmasında, altı yıldır ilçe başkanlığı görevini sürdüren ve görevi Mustafa Yaylaoğlu'na devreden Ferhat Yıldız'ın genel seçim dönemlerinde ve birlikte yaşadıklar altı seçim boyunca ve seçim dönemlerinin dışında ekibiyle birlikte verdiği hizmetlerle örnek bir ilçe başkanlığı ortaya koyduğunu söyledi.

Maviş, "Ferhat başkanımız, vatandaşlarla ilişkiler konusunda, hizmeti takip konusunda, sorunların çözümü konusunda ama hepsinden önemlisi birlik, beraberlik ve ahenk konusunda örnek bir ilçe başkanlığı ortaya koydu. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sinop'ta sekiz ilçenin belediyesine AK Partili başkanların hizmet verdiğini söyleyen Maviş, "İnşallah daha çok çalışarak Ayancık ilçesi ve Sinop il belediyesini de kazanacağız. Bunun bir yolu var, çok büyük formüller aramamıza gerek yok. Bir olacağız, beraber olacağız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi iri olacağız, diri olacağız. Sırtımızdan terimiz kurumayacak. Çok çalışacağız." ifadesinde bulundu.

Maviş, yeni ilçe başkanı Mustafa Yaylaoğlu'na da başarılar diledi.

Ferhat Yıldız da Boyabat'a hizmet etmek için gece gündüz çalışarak ilçelerinde çok güzel hizmetlere ve yatırımlara beraber imzalar attıklarını dile getirerek Yaylaoğlu ve yönetimine başarılar diledi.

Mustafa Yaylaoğlu, aldıkları bayrağı daha yükseklere taşıyacaklarını belirterek, "Bugüne kadar partimizin her kademesinde görev almış, hizmet vermiş tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum." diye konuştu.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 17:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika


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