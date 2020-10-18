AK Parti Bozkır İlçe Gençlik Kollarının 6. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Bozkır İlçe Gençlik Kollarının 6. Olağan Kongresi yapıldı.

Belediye Konferans Salonundaki kongreye Gençlik Kolları MKYK üyesi Osman Ağzıkara, Gençlik Kolları İl Başkanı Ahmet Murat Koru, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Güven ve partililer katıldı.

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için herkesten çok gençlere görev düştüğünü belirtti.

Kongrede, Seyit Ali Keleş, Bozkır AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına yeniden seçildi.