AK Parti, bu hafta grup toplantısı yapmayacak - Son Dakika
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AK Parti, bu hafta grup toplantısı yapmayacak

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanlığı, 18 Mart Çarşamba günü TBMM grup toplantısının yapılmayacağını duyurdu.

AK Parti, bu hafta grup toplantısı yapmayacak, System.String[]

AK Parti Grup Başkanlığı, 18 Mart Çarşamba günü TBMM grup toplantısının yapılmayacağını duyurdu.

AK Parti Grup Başkanlığı'ndan milletvekillerine gönderilen mesajda, "Bu hafta 18 Mart Çarşamba günü grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarımıza ziyaretçi alınmayacaktır" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:36 Kaynak: DHA
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