AK Parti, bu hafta grup toplantısı yapmayacak - Son Dakika

AK Parti, bu hafta grup toplantısı yapmayacak
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanlığı, 18 Mart Çarşamba günü TBMM grup toplantısının yapılmayacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:36 Kaynak: DHA
AK Parti Grup Başkanlığı, 18 Mart Çarşamba günü TBMM grup toplantısının yapılmayacağını duyurdu.
AK Parti Grup Başkanlığı'ndan milletvekillerine gönderilen mesajda, "Bu hafta 18 Mart Çarşamba günü grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarımıza ziyaretçi alınmayacaktır" denildi.
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