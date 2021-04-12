AK Parti Buca İlçe Başkanı Kalfaoğlu'ndan belediyeye proje eleştirisi - Son Dakika

AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın 2 yıllık görev süresinde vadettiği projeleri gerçekleştiremediğini savundu.

Buca Belediyesinin 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan çalışmalarını değerlendirilmek üzere basın toplantısı düzenleyen Kalfaoğlu, CHP'li belediyenin 2 yılda proje üretmediğini, Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın 56 seçim vaadinden bir tanesini dahi gerçekleştiremediğini iddia etti.

Kalfaoğlu, "Buca Belediyesi insanı canından bezdiren trafik, temizlenmeyen sokaklar, çöp, bakım onarımı olmayan, aydınlatılması yapılmayan parklar, altyapı sorunları, meydanı, vizyonu olmayan bir kent tablosu sundu." dedi.

Belediyenin 2020 yılı faaliyet ve denetim raporunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının olmamasını da eleştiren Kalfaoğlu, "Bu durum, devlet hiyerarşisini bilmemek, devlet adabını anlamamaktır. Bu nezaketsiz tutumu yanlış buluyor ve reddediyoruz. Bu konuda yine kendi partilerinden Konak Belediyesini örnek almalarını öneriyoruz. Diğer CHP'li belediyelerin sunum kitapçıklarını incelediğimizde Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını görüyoruz. Olması gereken de budur." ifadelerini kullandı.

Buca'da kentsel dönüşüm kapsamındaki Seyhan ve Çaldıran Mahalleleri için imar planı yapım ve revizyonu projelerinin hazırlanarak belediye meclisine sunulamadığını belirten Kalfaoğlu, belediyeyi söz konusu mahallelerde acilen kentsel dönüşüm için irade koymaya, vatandaşları sürece dahil etmeye çağırdı.

"Bucamar hesaplarındaki açıkla ilgili denetleme yapılmalı"

Belediye yönetiminin finans kaynaklarını kötü yönettiğini ve borçlarının her geçen yıl arttığını ifade eden Kalfaoğlu, "Belediyenin hisselerinin tamamına sahip olduğu Bucamar'da Sayıştay Raporu'na göre 9 milyon liralık ispatlanamayan, tarif edilemeyen bir açık var. Bununla ilgili çok acil belediye başkanının teftiş kurulu oluşturarak denetleme yapmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde yasal yollara başvuracağız. 2020 sonu itibariyle kısa ve uzun vadeli borç tutarı toplamı 356 milyon lirayı bulmuştur." diye konuştu.