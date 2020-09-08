AK Parti Buca İlçe Başkanlığına Hakan Kalfaoğlu atandı - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Buca İlçe Başkanlığına Hakan Kalfaoğlu'nun atandığını bildirdi.
Kerem Ali Sürekli, atamayı sosyal medya hesabından duyurdu.
Sürekli, "Genel merkezin ortaya koyduğu çalışmalar neticesinde Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları, Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Demir'in tensipleri ile Buca İlçe Başkanlığına Hakan Kalfaoğlu atanmıştır. İlçe başkanımıza yeni görevinde muvaffakiyetler diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 21:59 - Kaynak: AA
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