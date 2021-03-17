AK Parti Buca İlçe Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a metro onayı teşekkürü - Son Dakika

AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Buca Metrosu projesi için kullanacağı kredi için Hazine onayının verildiğini belirterek yatırıma desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kalfaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in Buca Metrosu için 490 milyon avroluk kaynak bulduklarını, buna Hazine onayı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talepte bulunduğunu ifade ettiğini hatırlattı.

Üçyol-Buca Metro Hattı Projesi için Hazine garantisiz dış kredi sağlanmasına onay verildiğini hatırlatan Kalfaoğlu, milletin menfaatine olan her yatırımda parti ayırımı gözetmeksizin destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Kalfaoğlu, "Buca Metrosu konusunda da bakış açımız budur. Bunun en güzel ifadesi de Cumhurbaşkanımızın, Buca'nın hangi parti tarafından yönetildiğine bakmadan metro yatırımıyla ilgili onayı ve desteğidir. Hemşehrilerimiz adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.