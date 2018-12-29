Son Dakika Haberleri: AK Parti Bucak İlçe Başkanlığına Serdar Besler Atandı

AK Parti Bucak İlçe Başkanlığına Serdar Besler Atandı

1 saat önce

AK Parti Bucak İlçe Başkanlığına Serdar Besler atandı.

AK Parti Bucak İlçe Başkanlığına Serdar Besler Atandı, System.String[]
AK Parti Bucak İlçe Başkanlığına Serdar Besler atandı.

İlçe teşkilat binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Besler, bu göreve kendisini layık gören Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti teşkilatına teşekkür etti.

Kısa zamanda yönetim kurulu üyelerini belirleyerek, Bucak'a hizmet etmeye başlayacaklarını vurgulayan Besler, "Bucaklıları layık olduğu hizmetlerle buluşturmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Henüz belediye başkan adayımız netleşmedi. 15 aday adayımız bulunmakta. Genel merkezimiz hangi ismi bu göreve layık bulursa bulsun, adayımızın kazanması için canla başla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:32 Kaynak: AA

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