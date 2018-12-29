AK Parti Bucak İlçe Başkanlığına Serdar Besler Atandı
1 saat önce
AK Parti Bucak İlçe Başkanlığına Serdar Besler atandı.
AK Parti Bucak
İlçe Başkanlığına Serdar Besler atandı.
İlçe teşkilat binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Besler, bu göreve kendisini layık gören Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
başta olmak üzere AK Parti teşkilatına teşekkür etti.
Kısa zamanda yönetim kurulu üyelerini belirleyerek, Bucak'a hizmet etmeye başlayacaklarını vurgulayan Besler, "Bucaklıları layık olduğu hizmetlerle buluşturmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Henüz belediye başkan adayımız netleşmedi. 15 aday adayımız bulunmakta. Genel merkezimiz hangi ismi bu göreve layık bulursa bulsun, adayımızın kazanması için canla başla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:32 Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Bay Kemal'den İzin Alabilecek mi?" Sorusuna Yanıt: İzin Aldım
Kulisleri Sallayan İddia: AK Parti İstanbul İlçe Adayları Belli Oldu
Son Dakika! Kremlin: Münbiç'in Kontrolünün Suriye Ordusuna Geçtiğini Doğruladık
Vücut Geliştirmede Kainat İkincisi Olan Pınar Çoban, Sevgilisi Tarafından Öldürüldü