AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Bulut göreve başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Bulut göreve başladı - Son Dakika

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Bulut göreve başladı

6 saat önce

AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığına atanan Resul Bulut göreve başladı.

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Bulut göreve başladı, System.String[]

AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığına atanan Resul Bulut göreve başladı.


AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığında düzenlenen törende konuşan Resul Bulut, AK Parti Genel Merkezinde yapılan değerlendirmeler sonucunda göreve getirildiğini belirtti. Bulut, "Bu bir nöbet törenidir. Bu bir hizmettir. Bizler bu makamda gelip geçiciyiz. Ben 42 devlet memurluğu yaptım. Ben burada oturmaya değil, size hizmetkar olmaya geldim. Ben ve il encümenim 56 köy ve 22 mezranın sorunlarıyla birebir ilgileneceğim ve herkesin ayağına koşacağım. Benim için önce insan olsun anlayışı ile kimin düşüncesi ve zikri ne olursa olsun hizmet edeceğiz. Hizmet anlayışımız ben değil, biz diyerek hizmet edeceğiz. Yüz kiloluk bir torbayı ben tek başıma kaldıramam, ama biz olursak bu yükü hep beraber kaldırırız. Bunu herkes bunu böyle bilsin. Resul Bulut size hizmetkarlığa gelmiş" dedi.


Eski İlçe Başkanı Ali Bulut ve İl Encümeni Sait Taşdemir'in de birer konuşma yapmasının ardından İlçe Başkanı Resul Bulut tebrikleri kabul etti. - MUŞ

AK Parti, Bulanık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:49 Kaynak: İHA
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