Son Dakika Haberleri: AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Bulut'tan köy ziyareti
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AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Bulut'tan köy ziyareti

6 saat önce

Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, Balotu köyünü ziyaret etti.

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Bulut'tan köy ziyareti, System.String[]

Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, Balotu köyünü ziyaret etti.

İl genel Meclis Üyesi Sait Taşdemir ve parti yöneticileriyle köye gelen Bulut, buradaki bir evi ziyaret etti, ardından köy sakinleriyle bir araya geldi.

Bulut, yaptığı açıklamada, sadece seçimlerde değil sürekli halkın yanında olduklarını söyledi.

İlçeye bağlı 56 köy ve 36 mezrayı dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirten Bulut, "Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır. Tüm köyleri dolaştıktan sonra hemşerilerimizin sıkıntılarını ve taleplerini rapor haline getirerek milletvekillerimizle Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaştıracağız." dedi.

Taziye evini ziyaret ettikten sonra köyden ayrılan Bulut ve beraberindekilere, Köy Muhtarı Hasan Basri Kılınç eşlik etti.

Ali Bulut, AK Parti, Bulanık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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