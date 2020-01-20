AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut göreve başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut göreve başladı - Son Dakika

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut göreve başladı

6 saat önce

AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığına atanan Resul Bulut, görevine başladı.

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut göreve başladı, System.String[]

AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığına atanan Resul Bulut, görevine başladı.

Parti binasında düzenlenen programda partililerle bir araya gelen Bulut, yaptığı açıklamada, hizmet anlayışla hareket edeceklerini belirtti.

Kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür eden Bulut, "Her kesime hitap etmeye geldim. Biz bu ilçenin geleceği için çalışmalıyız. Burada bir aileyiz, dedikodu yapmayı bırakmalıyız. Ben geçmişte nasıl Bulanık'ta hizmet etmişsem bundan sonra da hizmet etmeye geldim." dedi.

İl Genel Meclis Üyesi Sait Taşdemir de birlikte güzel hizmetler yapacaklarına inandığını dile getirdi.

Bulut, konuşmaların ardından tebrikleri kabul etti.

AK Parti, Bulanık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:52 Kaynak: AA
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