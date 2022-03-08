AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığı "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı - Son Dakika
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AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığı "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı

08.03.2022 16:37
AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığı "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut, Gençlik Kolları Başkanı Yahya Yılmaz ve AK Parti Kadın Kolları üyeleri, yaptıkları ziyaretlerle kadınlara karanfil ve gül dağıttı.

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut, Gençlik Kolları Başkanı Yahya Yılmaz ve AK Parti Kadın Kolları üyeleri, yaptıkları ziyaretlerle kadınlara karanfil ve gül dağıttı.

Aile Destek Merkezini ziyaret ederek buradaki kadınlara gül ve karanfil dağıtan Bulut ve beraberindekiler, daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz tarafından düzenlenen programa katıldı.

Bulut, ülkenin kalkınması, kentin gelişmesi için kadınların önemli olduğunu belirterek, "En büyük arzumuz kadınlarımızın hayatın her alanında ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel olarak çok daha iyi noktalara gelmesini görmektir. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığı '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığı "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı - Son Dakika
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