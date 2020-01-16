AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığına Bulut atandı - Son Dakika

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AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığına Bulut atandı
6 saat önce
AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığına Resul Bulut atandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:51 Kaynak: İHA
AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığına Resul Bulut atandı.
Geçtiğimiz ay istifası alınan AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut'tan boşalan koltuğa, Resul Bulut atandı. AK Parti Genel Merkezinde yapılan görüşmelerin ardından bugün itibariyle yeni ilçe başkanı Resul Bulut oldu. Yeni başkan Bulut, atamasının tüm Bulanık'a hayırlı olması temennisinde bulundu. - MUŞ
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