AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığına Bulut atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığına Bulut atandı - Son Dakika

AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığına Bulut atandı

6 saat önce

AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığına Resul Bulut atandı.

AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığına Bulut atandı, System.String[]

AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığına Resul Bulut atandı.


Geçtiğimiz ay istifası alınan AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut'tan boşalan koltuğa, Resul Bulut atandı. AK Parti Genel Merkezinde yapılan görüşmelerin ardından bugün itibariyle yeni ilçe başkanı Resul Bulut oldu. Yeni başkan Bulut, atamasının tüm Bulanık'a hayırlı olması temennisinde bulundu. - MUŞ

Ali Bulut, AK Parti, Bulanık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:51 Kaynak: İHA
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