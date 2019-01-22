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AK Parti Bünyan Eski İlçe Başkanı Hakim Karşısında

53 dakika önce

Kayseri'nin Bünyan İlçesinde AK Parti eski ilçe başkanı Savaş Gökçe, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

AK Parti Bünyan Eski İlçe Başkanı Hakim Karşısında, System.String[]
Kayseri'nin Bünyan İlçesinde AK Parti eski ilçe başkanı Savaş Gökçe, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Savaş Gökçe(45) ile avukatı hazır bulundu.

FETÖ/PDY kapsamında yargılanan Savaş Gökçe, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. M.H. isimli ihbar eden kişi o dönemlerde Başkan aday adayıydı, onu desteklemedik diye ve ağabeyi belediyedeki işini bıraktı diye aramızda husumet oluştu, o yüzden iftira atıyor. Diğer ihbarcı da A.K.'dir. O da 2013'te AK Parti ilçe başkan yardımcısıydı, genel merkez bunları görevden alınca bize atama ile görev verildi. Bu da görev istedi, ben kabul etmeyince husumet besledi. O yurtta kağıt üzerinde müdürlük yaptım, aktif olarak faaliyette bulunmadım. İlerleyen süreçte devlet büyüklerimizin ikazı sonrası istifa ettim" diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen M.H. ise "Ben sanık hakkında FETÖ üyesi olduğuna ilişkin görgüm yoktur ama ilçe başkanı olunca akrabalarını belediyede sağa sola yerleştirdiğini, örgütçü olduğunu duydum" dedi.

Tanık olarak dinlenen M.Ç. de o dönem partinin ilçe başkan yardımcısı olduğunu söyleyerek "Sanık 2014'te bir toplantıda Zaman gazetesini yırtarak bir daha bu gazete okunmayacağını söyledi. 15 Temmuz gecesi halka mesaj atıp sokağa çıkılması talimatını verdi" diye konuştu.

8 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti beklenen rapor nedeniyle duruşmayı Şubat ayına erteleyerek, sanığın yurt dışı yasağının devamına karar verdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:06 Kaynak: İHA

Kayseri, Bünyan, 3. Sayfa
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