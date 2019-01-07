Son Dakika Haberleri: AK Parti Burdur Aday Tanıtım Toplantısı - Detaylar

AK Parti Burdur Aday Tanıtım Toplantısı - Detaylar

1 saat önce

-Toplantıdan detaylar -AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Burdur aday tanıtım toplantısına katıldı.

AK Parti Burdur Aday Tanıtım Toplantısı - Detaylar, System.String[]
-Toplantıdan detaylar
-AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Burdur aday tanıtım toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:48 Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Burdur, Güncel
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