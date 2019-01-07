AK Parti Burdur Aday Tanıtım Toplantısı - Detaylar
1 saat önce
-Toplantıdan detaylar -AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Burdur aday tanıtım toplantısına katıldı.
-Toplantıdan detaylar
-AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Burdur aday tanıtım toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:48 Kaynak: AA
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