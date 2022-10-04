AK Parti İl Başkanı Mengi, İl Özel İdaresinin yatırımları hakkında bilgi verdi - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Mengi, İl Özel İdaresinin yatırımları hakkında bilgi verdi

04.10.2022 14:33
AK Parti İl Başkanı Mengi, İl Özel İdaresinin yatırımları hakkında bilgi verdi

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Burdur İl Özel İdaresinin 2022 yılı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ettiğini bildirdi.

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Burdur İl Özel İdaresinin 2022 yılı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ettiğini bildirdi.

Mengi, yaptığı yazılı açıklamada, İl Özel İdaresinin bütçesi doğrultusunda ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak her yıl daha fazla yatırım yapmayı hedeflediğini belirtti.

Cumhur İttifakı olarak bütçe görüşmelerinde planlanan programın gerçekleşmesini yakından takip ettiklerini dile getiren Mengi, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaremiz 2022 Ekim ayı itibarıyla 168 bin 950 metrekare kilit parke, 82 kilometre sıcak asfalt, 10 kilometre sati kaplama, 72 bin 300 metre içme suyu şebeke hattı, 22 bin 500 metre kanalizasyon, 7 su deposu, 12 içme suyu sondajı, okul güçlendirmeleri, oyun parkları, yol çizgileri, yol yaması, yapı ve iş yeri açma ruhsatı verme, köylerde çöp toplama, 120 köpek kısırlaştırması gibi çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlayarak bu yıl planlanan çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor." i

Mengi, İl Özel İdaresinin kırsalda yaşayan vatandaşların konforlu bir hayat sürebilmesi için çalışmalarına devam edeceğini vurgulayarak, "Bu hizmetlerimizin gerçekleşmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Valimiz Ali Arslantaş'a, milletvekillerimiz Bayram Özçelik ve Yasin Uğur'a, MHP İl Başkanı Hikmet Ökte'ye, İl Genel Meclis Başkanımız Murat Akbıyık ve meclis üyelerimize, Genel Sekreter Asım Ertilav'a ve özel idare çalışanlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

AK Parti, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı Mengi, İl Özel İdaresinin yatırımları hakkında bilgi verdi - Son Dakika

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