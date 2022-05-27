AK Parti Burdur İl Başkanlığından "27 Mayıs darbesi" açıklaması

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, 27 Mayıs darbesinin 62'inci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, bağımsızlığı uğruna her şartta mücadele eden milletin, hukukun ve demokrasinin vesayet altına alındığı birçok dönemden geçerek bu günlere geldiğini belirtti.

Mengi, İl Başkanlığı önünde toplanan partililerle yaptığı açıklamada, devlet olarak kalmak uğruna birçok bedel ödendiğini söyledi.

Türkiye'nin birçok kez darbelere maruz kaldığına değinen Mengi, bu darbelerin milletin bünyesindeki demokrasiye, ekonomiye, insan haklarına, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar verdiğini kaydetti.

"Bu ülkede darbeler dönemi artık kapandı"

Hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbenin 27 Mayıs 1960'ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirildiğini anımsatan Mengi, şöyle konuştu:

"27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların Anadolu feraseti karşısında zavallı kalacağını, bu ülkede darbeler döneminin artık kapandığını, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Demokratik ve müreffeh bir Türkiye'de yaşayabilmemiz için serden geçen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız."

Beraberindeki partililerle daha sonra Burdur Kültür Merkezi arkasında Burdur Belediyesince yapılan Engelsiz Kafe'ye geçen Mengi, atıl durumda bırakıldığını ileri sürdüğü kafenin işletilmemesini eleştirdi.