AK Parti Burdur İl Başkanlığından devlet hastanesine ziyaret - Son Dakika

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ve Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan Burdur Devlet Hastanesini ziyaret etti.

İl Başkanı Mengi, yaptığı açıklamada, 2020 öncesi hastanenin daha iyi hizmet vermesi için birçok iyileştirmeler yapıldığını belirtti.

Yeni cihazların hastaneye kazandırıldığını aktaran Mengi, "Bazı mekan planlamalarının da yapıldığını gördük, çalışmalar devam ediyor. Başhekimimiz Uğur Kesimal ile hastane müdürlerimize gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Başhekim Kesimal de dijital röntgen cihazının devlet hastanesine devri yapıldığını kaydetti.