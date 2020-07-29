AK Parti Burdur İl Başkanlığından düğün öncesi evleri yanan genç çifte ziyaret - Son Dakika

AK Parti Burdur İl Başkanlığı, merkeze bağlı Kayaaltı köyünde düğünden bir gün önce evleri yanan genç çifti ziyaret etti.

İl Başkanı Volkan Mengi, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin ilk andan beri ailenin yanında olduğunu ifade etti.

Çifttin evinin yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldiğini belirten Mengi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından aileye acil nakdi yardımın yapıldığını aktardı.

Mengi, Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün de gerekli çalışmaları başlattığını belirterek, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaresi ekipleri tamamen yanan evin hafriyat kaldırma çalışmasını gerçekleştirdikten sonra Valiliğimizin öncülüğünde çiftimizin evinin yapımına yeniden başlanılacak. El birliğiyle muhtarımız, köylülerimiz ve bizler elimizden ne gelirse yardımcı olacağız. AK Parti teşkilatımız ve vekillerimizle genç çiftimizin yanında olacağız. Ailemize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum."

Ziyarette Mengi'ye İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan ve İl Kadın Kolları Başkanı Zeliha Erdoğan Bağcı'nın da eşlik ettiği bildirildi.