Son Dakika Haberleri: AK Parti Burdur İl Başkanlığından esnaf ziyareti
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AK Parti Burdur İl Başkanlığından esnaf ziyareti

2 saat önce

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, beraberindeki milletvekilleri ve teşkilat üyeleriyle birlikte esnaf ziyaretleri yaptı.

AK Parti Burdur İl Başkanlığından esnaf ziyareti, System.String[]

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, beraberindeki milletvekilleri ve teşkilat üyeleriyle birlikte esnaf ziyaretleri yaptı.

Partinin il başkanlığından yapılan açıklamaya göre, esnaf ziyaretlerine, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ve AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in yanı sıra, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ile Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan da katıldı.

Ziyaretleri değerlendiren Mengi, seçimden seçime değil, her zaman vatandaşlarla bir arada olduklarını kaydetti.

Esnaf ziyaretlerinin de bunun bir parçası olduğunu belirten Mengi, kendilerine iletilen talepleri kente yeni projeler kazandırmak ve vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ilgili yerlere ilettiklerini bildirdi.

Mengi, "Partimiz söz verdiği zaman mutlaka yerine getirir. Biz kazanan bir Burdur için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de hükumetin çalışmalarını Burdurlulara anlattıklarını, onlardan gelen talep ve beklentiler doğrultusunda ise çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:00 Kaynak: AA
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