AK Parti Burdur Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi - Son Dakika

AK Parti Burdur Kadın Kolları Başkanı Zeliha Bağcı, güven tazeledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre, divan başkanlığının oluşması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede konuşan AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, kadın kolları teşkilatlarının güçlü, zinde ve daha aktif bir şekilde siyasete mühürlerini vurmak için kongreleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özçelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçiminde daha fazla gayret içinde olacaklarına işaret ederek, "Çok büyük oyunlar oynanıyor, ülkemiz üzerinde oynanan bu oyunları bizim mutlaka püskürtmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur da 2023'teki seçimlere hazırlandıklarını ancak yarın seçim varmış gibi çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Geçmiş seçim çalışmalarında kadın kolları teşkilat üyeleriyle güzel anılar biriktirdiklerini anımsatan Uğur, açılamayan kapıların kadınların sayesinde açıldığını anlattı.

İl Başkanı Volkan Mengi de kadınların partilerinin orta direği olduğunu belirterek, kadın kolları teşkilatına davalarına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

AK Parti Burdur İl Kadın Kolları Başkanı Zeliha Bağcı da AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında Türkiye'nin geleceği ile ilgili vizyonu, hedefi, projesi ve programı olduğunu söyledi.

Yol arkadaşlarıyla 2023, 2053 ve 2071 için hazırız demeye geldiklerini belirten Bağcı, "Samimiyiz, samimiyetimiz bu coğrafyanın mayası ile yoğrulmamızdan. Merhametliyiz, merhametimiz mazlumların derdine derman olmak için çalışmamızdan. Gayretliyiz, gayretimiz davamıza olan sadakatimizden geliyor." diye konuştu.

Tek listeyle gidilen kongrede Bağcı, göreve yeniden seçildi.