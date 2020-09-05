AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanı Okan, güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan, göreve yeniden seçildi.

Burdur Uzay Çatı Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen 7. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde, tek liste halinde gidilen seçimde, geçerli oyların tamamını alan Okan, yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kongrede konuşan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Tuğba Işık Ercan, milletin ve dava arkadaşlarının sayesinde 15 Temmuz hain darbe girişimini atlattıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durduklarını belirten Ercan, "Ülkemiz nerelerden nerelere geldi. Artık 'Akdeniz bizim' dediğimiz, kendi doğal gazımızın olduğu bir ülkeyiz. İnşallah 2023'leri ve daha fazlasını, dünya liderimizin liderliğinde hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi de kongrelerin bir bayrak yarışı olduğunu vurguladı.

Birçok kişinin davalarını en yukarıya taşımak için gayret gösterdiğini belirten Mengi, "Bugüne kadar yönetimde görev alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlerin emekleri Cumhurbaşkanımıza destek oldu, moral oldu, sevinç oldu." ifadesini kullandı.

Kongrede, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur da konuşma yaptı.