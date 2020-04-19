Burdur ve Isparta'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vaka sayıları üzerinden aralarının açıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, iki kenttin Türkiye'de en yakın komşu vilayetler olması dolayısıyla aynı coğrafyanın kaderini paylaştıklarını ifade etti.

Tarih boyunca olduğu gibi bundan sonra da iki ilin bölgesel her olayda beraber hareket etmek zorunda olduklarını belirten Özçelik, "Isparta ve Burdur'un birlikteliği parmak ısırtmakta olup ilişkileri daha da gelişecek. Sosyal, kültürel, ticari, ekonomik, eğitim, sağlık ve ulaşım alanlarında ilerleme kaydedecektir." ifadelerini kullandı.

Özçelik, iki kentin birlikteliğini hiçbir şeyin bozamayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Talihsiz bir başlıkla böyle bir haberin kamuoyuna iletilmesinden Burdurlular olarak rahatsız olduk. İki şehir ortak akılla hareket etmeye devam edecek. Vaka sayıları açıklandığında ve Isparta ilk 10'da yer alınca doğal olarak vatandaşlarımız sıkı tedbirler alınmasını talep etti ancak gerginlik söz konusu olmadı. Burdur'daki ilk 3 vakanın 2'si İstanbul, 1'i de Tekirdağ kaynaklıydı. Sadece evi Isparta'da olan Burdur'daki kamu çalışanları için esnek ve kısmi çalışma uygulamasından yararlandırılması konuşuldu. Kentte hiç gerginlik olmadı her şey konuşularak çözüldü."