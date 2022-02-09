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AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, basın mensuplarıyla buluştu

09.02.2022 19:11
AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, basın mensuplarıyla buluştu

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özçelik, bir otelde düzenlediği programda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışmalarına ara vermesi vesilesiyle kentte gazetecilerle buluştuğunu söyledi.

Bir siyasi partinin her zaman sahada vatandaşlarla iç içe olması gerektiğine dikkati çeken Özçelik, milletin gönlündeki yerin pekişmesi için iktidar partisi mensuplarının daha fazla sahada olması gerektiğini ifade etti.

Özçelik, hükümetin, Bakanlıkların uygulamalarının halka çok iyi şekilde anlatılması gerektiğini dile getirerek, "Vatandaşlarımızın bizden taleplerini de Ankara'da Bakanlarımıza anlatıyoruz." dedi.

Geçen yıldan itibaren TBMM'de nöbetçi bakan uygulamasına geçildiğini belirten Özçelik, meclisin çalışma günlerinde hangi gün hangi bakanın meclise geleceğinin belli olduğunu aktardı.

Özçelik, meclise gelen bakanlara her milletvekilinin kentini ilgilendiren konuları bu yöntemle daha hızlı aktarma imkanı bulduğuna değinerek "Çok verimli görüşmeler oluyor. Takip ettiğimiz ilimizdeki yatırımları da o görüşmelerde bakanlarımıza iletiyoruz. Bu görüşmeleri meclisteki tüm milletvekilleri talep ettikleri takdirde yapabiliyor. Gecenin geç vakitlerine kadar süren görüşmeler oluyor." diye konuştu.

Türkiye'nin gündeminin yoğun olduğunu vurgulayan Özçelik, şöyle konuştu:

"Ülkemizin bölgesel ve küresel alanda başarıyı yakalaması için büyük bir çaba ve gayretin içinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Güçlü siyasi bir partiyiz, fırsatları olan bunun yanında beklentinin de yüksek olduğu bir partiyiz. AK Parti olarak bu kadar uzun süre halkın gönlünde yer alıp sandıkta da birinci çıkan siyasi parti olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimize, geleceğimize ve ülkemizi büyütmeye yönelik attığımız adımlar devam ederse halkın desteğinin devam edeceğinin bilincindeyiz. AK Parti'nin başarısına en büyük etken başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğidir. Liderimizin öncülüğünde girdiğimiz tüm seçimlerde birinci olarak çıkıyoruz ve her seçimin ardından çalışmalarımıza süratli bir şekilde devam ediyoruz."

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Bayram Özçelik, Milletvekili, Burdur, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika


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