AK Parti Burdur Milletvekili Uğur, köy ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Bucak ilçesindeki Çobanpınar, Kargı ve Çamlık köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Uğur, ziyaret ettiği köylerdeki vatandaşların taleplerini dinleyerek yapımı devam eden işleri yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Milletvekili Uğur, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Burdur'un her ilçesine ve köyüne gitmeye çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşlarla birebir ilgilenmeye gayret ettiklerini aktaran Uğur, "Bu iş samimiyet işi. Siz samimi olduğunuzda, insanımız da size çok samimi davranıyor. Bizlere dertlerini sıkıntılarını söylüyor. Bizler de vatandaşlarımızın dertlerine çözüm arıyoruz." ifadesini kullandı.

Uğur'a köy ziyaretlerinde AK Parti Bucak İlçe Başkanı Mustafa Oğuz, İl Genel Meclisi üyeleri Sami Uğur, İbrahim Avcıl ile AK Parti, Bucak Gençlik Kolları Başkanı Ali Kaynak ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.