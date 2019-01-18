Son Dakika Haberleri: AK Parti Burhaniye Teşkilatı İstifa Etti

AK Parti Burhaniye Teşkilatı İstifa Etti

38 dakika önce

AK Parti Burhaniye İlçe Başkanı Onur Bedir, kendisinin ve ilçe yönetiminin görevlerinden istifa ettiğini bildirdi.

AK Parti Burhaniye Teşkilatı İstifa Etti, System.String[]
AK Parti Burhaniye İlçe Başkanı Onur Bedir, kendisinin ve ilçe yönetiminin görevlerinden istifa ettiğini bildirdi.

Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ile göreve geldikleri günden bu yana anlaşmazlıklar yaşadıklarını belirtti.

Onur Bedir, AK Parti Burhaniye İlçe Başkanlığının başarısı ve bekası için istifa etme kararı aldıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:55 Kaynak: AA

Necdet Uysal, Burhaniye, Güncel
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