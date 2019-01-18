AK Parti Burhaniye Teşkilatı İstifa Etti
38 dakika önce
AK Parti Burhaniye İlçe Başkanı Onur Bedir, kendisinin ve ilçe yönetiminin görevlerinden istifa ettiğini bildirdi.
AK Parti Burhaniye
İlçe Başkanı Onur Bedir, kendisinin ve ilçe yönetiminin görevlerinden istifa ettiğini bildirdi.
Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal
ile göreve geldikleri günden bu yana anlaşmazlıklar yaşadıklarını belirtti.
Onur Bedir, AK Parti Burhaniye İlçe Başkanlığının başarısı ve bekası için istifa etme kararı aldıklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:55 Kaynak: AA
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