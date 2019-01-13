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AK Parti Bursa Belediye Başkan Adayları Açıklandı

1 saat önce

AK Parti Bursa belediye başkan adayları açıklandı BURSA - Bursa'da AK Parti belediye başkan adayları, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katıldığı programla açıklandı.

AK Parti Bursa belediye başkan adayları açıklandı BURSA - Bursa'da AK Parti belediye başkan adayları, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katıldığı programla açıklandı. Kurtulmuş, belediye başkanlarından üç temel vasıf beklediklerini söyleyerek, "Kibir kuleleri gibi olmayacağız" dedi.
AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen belediye başkan aday tanıtım toplantısı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşan Kurtulmuş, "Seçim kampanyasının en güzel şekilde geçmesini temenni ediyorum. İnşallah bu seçim cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçişinden sonra ilk seçim özelliğini taşıyor. Milletimiz hangi istikamette gideceğini bir yerel seçim olmasına rağmen yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü açacak, Cumhur İttifakı'yla Türkiye yeni bir döneme geçecektir" dedi.
Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa belediye başkan adaylarını açıkladı. Bursa'da şu isimler belediye başkan adayları oldu:
"Büyükorhan Ahmet Korkmaz, Gemlik Berkay Bulut, Gürsu Mustafa Işık, Harmancık Yılmaz Ataş, İnegöl Alper Taban, İznik Kağan Mehmet Usta, Karacabey Ali Özkan, Keles Mehmet Keskin, Mudanya Ahmet Murat Ünal, Mustafakemalpaşa Mehmet Kanar, Nilüfer Necati Şahin, Orhaneli Ali Aykurt, Orhangazi Bekir Aydın, Kestel Önder Tanır, Osmangazi Mustafa Dündar, Yenişehir (cumhur ittifakı) Davut Aydın, Yıldırım Oktay Yılmaz ve Bursa Büyükşehir Belediye Alinur Aktaş."
Programın sonunda Kurtulmuş, belediye başkan adayları ve protokol ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Programa Kurtulmuş'un yanı sıra, eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, belediye başkan adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:40 Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, belediye başkan adayı, Bursa, Politika
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