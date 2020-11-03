AK Parti Bursa'da "gönül seferberliği" - Son Dakika

AK Parti Bursa'da "gönül seferberliği"

03.11.2020 13:33
AK Parti Bursa'da

AK Parti'nin iktidara gelişinin 18. yılında AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Gönül Seferberliği' münasebetiyle Bursa hedefi olan 50 bin yeni üye kotasını başarıyla tamamladı.

AK Parti'nin iktidara gelişinin 18. yılında AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Gönül Seferberliği' münasebetiyle Bursa hedefi olan 50 bin yeni üye kotasını başarıyla tamamladı.

AK Parti'nin iktidara gelişinin 18. Yılında AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Gönül Seferberliği' kapsamında 4 aydan daha kısa bir zamanda 50 bini aşkın yeni üyeyi AK Parti ailesine kazandıran AK Parti Bursa Teşkilatları 400 bini aşan üyeyle yola devam ediyor.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Temmuz'da başlattığı 'Gönül Seferberliği' programı çerçevesinde tüm Türkiye'de üye kampanyası başlatıldığını hatırlattı. Başkan Salman, Bursa teşkilatları olarak 50 bin yeni üye hedefi ile başlattıkları çalışmanın büyük bir destek gördüğünü belirterek, önlerine koydukları hedefi başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hedeflenen üye sayısını da aştıklarını belirten İl Başkanı Ayhan Salman, "Cumhurbaşkanı'mız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Gönül Seferberliği Hareketi kapsamında "Hedef 1 milyon yeni üye" sözüne binaen çalışmalarımıza hız katıp, 7'den 77'ye tüm hemşehrilerimize kucaklaşmaya devam ediyoruz. İl yöneticilerimizin, ilçe başkanlıklarımızın, kadın ve gençlik kollarımızın kapı kapı gezip, gönülden gönle köprüler kurması ile son dönemde hamdolsun 50 bini aşkın yeni üye kaydı gerçekleştirdik. Yeni üyelerimize AK Parti Ailesi'ne hoş geldin diyor, 19. yaşımızda, milletimizle kol kola, aydınlık yarınlara emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz" dedi.

3 Kasım milletin iktidara gelişi

AK Parti Bursa il Başkanı Ayhan Salman, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti'nin, önüne konulan tüm engelleri aşarak reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 18 yılı geride bıraktığını belirtti. Başkan Salman, Erdemliler Hareketi'nin 14 Ağustos 2001'de 'AK Parti' adıyla siyaset sahnesine çıktıktan sonra, geride kalan 18 yılda, girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardığını söyledi. Ayhan Salman şunları da söyledi: "3 Kasım 2002'de yapılan ilk genel seçimde, iktidara gelen AK Parti, 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sloganıyla çıktığı siyaset yolunda, 4 başbakan 2 Cumhurbaşkanı çıkardı. Yola çıktığımızda, liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 12 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu Ziya Gökalp'ın 'Asker Duası' şiiri nedeniyle 10 ay hapse mahküm edilmişti. Siyasi yasaklı olarak liderliğini yaptığı AK Parti 3 Kasım 2002'de tek başına iktidar olmasına rağmen Başbakan olmasına izin verilmemişti. Liderimizin giremediği 3 Kasım seçimde partimiz yüzde 34,28'lik oy oranıyla birinci parti oldu. Sonrasında da girdiğimiz tüm seçimlerde halkımızın teveccühü ile hep birinci parti olduk. Ama önümüze engeller çıkarılmaya devam edildi. Tek başına iktidarda olan partimize kapatma davaları açıldı. Hukuk darbesi yapılmaya kalkıldı. Darbe girişimi yapıldı. Ülkemiz terör ile yıldırılmak istendi. Finansal terör saldırılarına maruz bırakıldık. Allah'a şükür, önümüze konulan ve konulmak istenen tüm engelleri Milletimizin feraseti ile aştık. Milletimiz, liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve partimize olan desteğini eksiltmek şöyle dursun sürekli arttırdı.

Şunları da ifade etmek istiyorum. Türkiye artık eski Türkiye değil. Sesi gür çıkan, kendi silahlarını yapabilen, kendi otomobilini yapabilen, güvenliğini sınırlarının ötesinde de koruyabilen, denizlerinde hakim, kendi enerji kaynaklarını çıkarabilen, önder, lider bir ülke olduk. Tüm bunları; liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın diklenmeden dik duran, cesur ve kararlı duruşu ile hep birlikte başardık. Türkiye şimdi 2023 hedeflerine kilitlendi. Ama orada da durmayacağız. Önümüzde 2071 hedeflerimiz de var. Tüm hedeflerimize hep birlikte Allah'ın izni ile ulaşacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun." - BURSA

AK Parti Bursa'da gönül seferberliği
AK Parti Bursa'da gönül seferberliği

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Bursa'da 'gönül seferberliği' - Son Dakika


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