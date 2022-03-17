AK PARTİ BURSA ESKİ İL BAŞKANI AYHAN SALMAN'IN ANNESİ VEFAT ETTİ - Son Dakika
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AK PARTİ BURSA ESKİ İL BAŞKANI AYHAN SALMAN'IN ANNESİ VEFAT ETTİ

17.03.2022 18:27

AK Parti MKYK üyesi ve AK Parti Bursa eski İl Başkanı Ayhan Salman'ın annesi Gülten Salman (80) vefat etti.

AK Parti MKYK üyesi ve AK Parti Bursa eski İl Başkanı Ayhan Salman'ın annesi Gülten Salman (80) vefat etti.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı dün İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülten Salman, bu sabah vefat etti. Salman için İshakpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Vali Yakup Canbolat, Kaymakam Eren Arslan, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı.

Gülten Salman'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Kavaklaraltı Mezarlığında toprağa verildi.

AK PARTİ BURSA ESKİ İL BAŞKANI AYHAN SALMAN'IN ANNESİ VEFAT ETTİ
AK PARTİ BURSA ESKİ İL BAŞKANI AYHAN SALMAN'IN ANNESİ VEFAT ETTİ
AK PARTİ BURSA ESKİ İL BAŞKANI AYHAN SALMAN'IN ANNESİ VEFAT ETTİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ BURSA ESKİ İL BAŞKANI AYHAN SALMAN'IN ANNESİ VEFAT ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK PARTİ BURSA ESKİ İL BAŞKANI AYHAN SALMAN'IN ANNESİ VEFAT ETTİ - Son Dakika
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