AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: "Tek gayemiz milletimize hizmet yolunda çalışmaktır" - Son Dakika

AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: "Tek gayemiz milletimize hizmet yolunda çalışmaktır"

25.01.2021 14:15
AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan:

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, tek gayelerinin millete hizmet yolunda çalışmak olduğunu bildirdi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, tek gayelerinin millete hizmet yolunda çalışmak olduğunu bildirdi.

Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın arasında anlaşmazlık yaşandığı ve AK Parti Genel Merkezi tarafından Aydın'ın istifasının istendiği yönündeki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Gerçeği yansıtmayan iddiaların, Aktaş ve Aydın'ın itibarını zedelemeye yönelik olduğunu belirten Gürkan, şöyle devam etti:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve Orhangazi Belediye Başkanımız Bekir Aydın'ı zan altında bırakan bu asılsız iddialar, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'mıza ve dolayısıyla Orhangazili hemşehrilerimize de zarar verme girişimidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, Orhangazi Belediye Başkanımız Bekir Aydın ve Cumhur İttifakı'mızın tüm belediye başkanları ile hizmette hep ön saflarda yerimizi aldık. Hemşehrilerimizin sorunlarına çözümler bulmaya, şehrimizin ihtiyaçlarını gidermeye ve gelecek için sağlıklı, sürdürülebilir adımlar atmaya devam ediyoruz. Orhangazi yönetimine yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu iftira ve ithamlarla ilgili olarak başlatılan hukuki mücadelenin de takipçisi olacağız."

Gürkan, Orhangazi Belediye Başkanı Aydın'ın görevinin başında olduğunu ve hizmete devam ettiğini aktardı.

Aydın ile Orhangazi için çalışmaya ve mücadele etmeye yorulmadan devam ettiklerini vurgulayan Gürkan, "İlçemizdeki birlik ve beraberliğe yönelik yapılmaya çalışılan bu tür ithamlarla zarar vereceklerini sananlar yanılıyorlar. Kim ne derse desin, teşkilatımızın tüm kademeleriyle, mahalle başkanlarımızdan bakanlarımıza kadar inandığımız bu yolda tek gayemiz milletimize hizmet yolunda çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

Gürkan, şunları kaydetti:

"AK Parti'miz, dinamik ve reformcu bir bakış açısıyla, hizmette Türkiye'nin son 19 yılının mimarı oldu. Verdiğimiz mücadele her daim ülkemiz ve milletimiz için oldu. Bursa'da ve Orhangazi'de zaferle ayrılan Cumhur İttifakı'nın başarısı aradan geçen iki yılda yapılan vizyon projeler ve çalışmalar hemşehrilerimizin de takdiriyle karşılanmaktadır. Özellikle pandemi sürecinde ilçe belediyemizin yaptığı çalışmalar Orhangazili hemşehrilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandığı aşikardır.

Sadece Bursa'mızda inşa ettiğimiz eserlerle yatırımlarla değil, aynı zamanda hemşehrilerimize kurduğumuz gönül bağıyla beklentilerine cevap verecek bir vizyon ortaya koymaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki bugüne kadar binbir emekle oluşturduğumuz kazanımlara sahip çıkmak ve Türkiye'yi çok daha ileriye taşımak için Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti'yi güçlü tutmalıyız. Türkiye'nin geleceği ile ilgili hayali, vizyonu, hedefi, projesi, programı olan tek parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Biz sadece bugünün değil, yarının da partisiyiz."??

Cumhur İttifakı, Orhangazi, AK Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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