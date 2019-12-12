AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, AA'nın

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Salman, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi. Haber kategorisinde Hasan Namlı'nın dağa kaçırılan evlatlarına kavuşma ümidiyle oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ilişkin "Çocuklarımızı geri istiyoruz" fotoğrafını seçen Ayhan, yaşamda Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Ayhan, spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı karesini tercih etti.

Salman, AA'nın dünyanın çeşitli yerlerinde çekilen fotoğraflarını başarılı bulduğunu, oylamaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ayhan Salman, Ali Atmaca, AK Parti, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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