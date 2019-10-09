Son Dakika Haberleri: AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, Bursalıları İnegöl'e cumhurbaşkanını karşılamaya davet etti
Son Dakika Yerel AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, Bursalıları İnegöl'e cumhurbaşkanını karşılamaya davet etti

AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, Bursalıları İnegöl'e cumhurbaşkanını karşılamaya davet etti

53 dakika önce

AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, Bursalıları İnegöl'e cumhurbaşkanını karşılamaya davet ettiBURSA - AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursalıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere İnegöl'e davet etti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, Bursalıları İnegöl'e cumhurbaşkanını karşılamaya davet etti

BURSA - AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursalıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere İnegöl'e davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İnegöl ziyareti öncesi açıklama yapan AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, "Cumhurbaşkanımız çarşamba günü 42. MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarını ve İnegöl ilçemizi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanımız İnegöl'de fuarı ziyaret edecek. İnegöl'de vatandaşlarla buluşacak. Akşam üzeri ise teşkilatlarla yemekte buluşacak. Bursalı ve İnegöllü vatandaşları cumhurbaşkanımızı karşılamak için MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarının bulunduğu alana bekliyoruz" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, Bursalıları İnegöl'e cumhurbaşkanını karşılamaya davet etti

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:16 Kaynak: İHA
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